富喬充實東莞子公司營運週轉金

2018-03-20 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）今天公告，子公司Fulltech Investment Holdings (BVI) Co., Ltd貸與富喬(東莞)玻纖有限公司，充實營運週轉金。

富喬公告指出，此次新增資金貸與逾1.8億元，為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金，累計已貸與約13.9億元。