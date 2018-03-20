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青雲股價暴漲暴跌 20日起繼續分盤交易

2018-03-20 08:45中央社 台北20日電

青雲國際科技在3月9日遭櫃買中心處以20分鐘分盤交易後，股價翻轉重挫，股價繼續劇烈波動，櫃買中心公布今起至31日繼續分盤交易，每20分鐘撮合一次。

櫃買中心公布青雲最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自107年3月20日起10個營業日(107年3月20日至107年3月31日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託買賣，向該投資人收取全部買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

青雲2月營收新台幣11.1億元，年增286.15%；稅後純益228萬元，較去年同期轉虧為盈，單月每股純益為0.17元，優於去年同期的-0.23元。累計前2月營收為17.49億元，年增205.75%；稅後純益1344萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為0.99元。

櫃買中心營收

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