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樺漢小金雞 瑞祺電估4月中上市

2018-03-19 19:12中央社 台北19日電

樺漢科技旗下小金雞瑞祺電通今天舉行上市前法說，預計在4月中掛牌上市，看好物聯網下資安需求提升，將以網安、工控、通訊及雲端4個領域站穩市場。

瑞祺電去年合併營收創歷史新高，達新台幣40.36億元、每股稅後純益(EPS)5.61元，大股東樺漢持有38.73%，被歸類為鴻海集團下具物聯網、工控概念的小兵。

瑞祺電聚焦在網路安全技術及局端通訊系統的開發，深耕工業及雲端領域平台整合，主力產品網通安全架構產品，包括網路安全應用伺服器(如防火牆、虛擬私人網路、防毒應用伺服器、整合式威脅應用伺服器、入侵偵測及預防伺服器)、無線網路閘道伺服器、Linux軟體諮詢服務、電信局端高計算能力儲存運算伺服器、具網路封包繞道功能的1G、10G、40G、100G光纖/銅纜網路模組等。

瑞祺電自2016年起推出電信級vCPE及uCPE等終端客戶通訊產品、工控寬溫網安設備及雲端Storage Server儲存裝置，並在去年取得美國電信商的電信市場通用終端設備「軟體定義廣域網路(SD-WAN)」大型專案。

法人表示，去年是瑞祺電SD-WAN產品出貨元年，在取得國際電信大廠SD-WAN產品專案下，帶動出貨量大幅增加，邊緣運算及霧運算相關產品合計貢獻營收6%，受惠各國電信大廠爭相投入SD-WAN環境建置明確，預期未來營收比重可望再明顯提升，新品也有利於挹注獲利。

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