笙科擬配息1.5元 殖利率4%

2018-03-19 19:12 中央社 新竹19日電



無線射頻晶片廠笙科股利政策出爐，今天董事會決議通過每股將配發新台幣1.5元現金股息，殖利率4%。

笙科無線測頻晶片應用廣泛，除可應用於無線滑鼠、鍵盤，還可應用於無線遊戲控制器、汽車遙控器、衛星通訊接收器等領域。

笙科去年營運穩健成長，營收8.62億元，年增16.28%，稅後淨利9269萬元，年增18.6%，每股純益1.64元。

隨著獲利成長，笙科股利也同步增加，董事會今天決議每股配發1.5元現金股息，以今天收盤價37.5元計，殖利率4%。