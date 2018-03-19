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觸控面板新兵 萬達光電擬4月下旬掛牌上櫃

2018-03-19 16:13中央社 台北19日電

觸控面板廠商萬達光電結算2017年營收新台幣12.5億元，稅後淨利9420萬元，每股稅後盈餘2.69元。萬達光電預計4月下旬掛牌上櫃，今年估營收成長雙位數百分比。

萬達光電成立於2002年，2014年登錄興櫃，資本額3.5億元，主要產品為高溫五線電阻式及投射電容式觸控面板，2017年比重分別為47%及43%。五線電阻式應用於3.5吋至27吋各類型產品，投射電容式觸控技術已能提供3至84吋產品，另有多點電阻式應用於5至17吋車用及軍規產品。

萬達光電主攻少量多樣及客製化的利基型泛工控市場，產業應用涵蓋工業設備IPC、軍規(強固型)電腦、醫療、POS、車用、博弈及航運等領域，具有認證期長及產品壽命長的特性，單一機型可維持3至5年或更久的生命週期，經認證後供應商地位不易更換。

此外，歐美工控設備市場訂單穩定且量大，加上產品客製化程度高，價格競爭不如中國或台灣市場激烈，屬於利基型市場，萬達光電相較同業更早切入歐美工控客戶且持續穩定供貨。

萬達光電總經理范志明表示．目前工控營運占比約43.5%，軍規、醫療、博弈及大尺寸合計約占27.7%，商規、軍用及泛交通占比為28.8%，未來營運占比目標將分別調整為40%、35%及25%。以毛利率來看，曲面大尺寸產品可逾50%，工控及醫療約在26%至28%，軍規則在30%以上。

萬達光電重要客戶皆為市調全球前十大的知名大廠，伴隨客戶成長，萬達在歐美市場營收占比逐年增加，至2017年已接近5成。

根據市場研究公司IHS Markit預估，2017年至2020年工控用觸控面板每年可維持4.5%至5.3%成長率，年複合成長率為4.8%；若以萬達光電所聚焦的工業設備與軍規電腦應用領域來分析，工業設備2016年至2020年的年複合成長率為8.79%，軍規電腦及平板2014年至2019年的年複合成長率分別有8.7%及14.9%，工控用觸控面板仍將維持一定的成長能量。

萬達光電預期，營運規模將與產業成長趨勢同步，期望今年營收成長達雙位數百分比；隨著工業4.0到來，預計自今年第2季起分3年逐期導入生產流程資訊化的整合，提升產線自動化程度，將有助整體獲利提升。

此外，萬達光電為具備製程改善及自行開發製程設備能力的工業用觸控面板廠商，製造技術上有別於同業的濕式製程，而採用乾式製程，在此技術基礎上領先同業。

萬達光電表示，採用乾式製程除適合少量多樣及客製化高的產品特性外，相較濕式製程需使用酸性溶劑、鹼性溶劑及列管毒氣等高污染物質具環保性，萬達光電的生產模式更貼近現今綠色環保工廠的概念。

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