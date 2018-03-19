生醫小兵助攻 精華爭台股股后

2018-03-19 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



生醫股2018年絕地大反攻，成為近期漲勢最強勁的族群。飆股保瑞（6472）今日股價再度強勢攻頂，本月以來，漲幅已逼近8成，另外，慧智（6615）、華廣（4737）、安克（4188）今日盤中股價也亮燈漲停，顯示生醫股交投熱度不減，在買盤四處點火下，生醫股王精華（1565）也展現奪台股股后企圖，盤中與精測（6510）股價貼身肉搏，為生醫股多頭再添信心。

精華計畫今年新增20條產線，其中12條已建置完成，另有八條在建中，預期第3季有機會投產，今年產線數將來到78條。由於訂單需求暢旺，精華1月已投入三條新產線，並將陸續投入，擴產效益可望逐季顯現。法人看好，精華今年受惠兩大市場美國和日本客戶接單狀況佳，加上新產能陸續投產，有助紓解原產能供不應求的壓力，隨著新產線投產速度加快下，自本月開始預估營收動能即會轉強，今年營收年成長率將逾10%。精華2月營收4.23億元，年減7.6%，累積前二月營收9.59億元，年增9.2%。

慧智今年初發表最新的癌症檢測服務「慧智癌標靶+」及「慧智癌監控+」，採用NGS 次世代定序及液態切片專利技術，針對大腸癌、肺癌、乳癌等十多種癌症，提供符合國際癌症治療指引NCCN 及FDA 核可的標靶藥物配對建議。市場看好，癌症檢測服務與母胎兒醫學將成為慧智營運成長的雙核心，精準醫療前景展望佳。

華廣去年稅後淨利1.49億元，以股本5.9億元估算，EPS2.5元。不過，公司大方配息，董事會通過擬每股配息4.14元，為近10年來最佳水準，並優於市場預期，現金殖利率8%。華廣今年營運成長動能主要來自非洲與中國市場，市場看好，華廣因阿爾及利亞客戶擴大營運，今年非洲業績將跟著受惠，加上中國大客戶通化東寶拉貨量可望隨著醫院系統滲透率提升，將有明顯的增長，華廣今年獲利不乏成長動能。

保瑞藥業因今年收購美國Nasdaq上市公司Impax在台子廠益邦製藥100%股權，擠身台灣前5大口服製劑藥廠，帶動本波股價表現強勁。公司放眼未來，將挑戰出口美國的最大藥業代工廠。並已規劃在今年增加2條液劑產線。