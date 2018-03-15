去年現金股利／杭特0.5元 擬處分土地

2018-03-15 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ／台北報導



安控廠杭特（3297）董事會通過，為活化資產、提升資產使用效率，擬出售位於基隆市六堵工業區工建路土地及俊賢路的投資性不動產。此外，該公司去年雖虧損，但仍以資本公積配發現金股利0.5元。

杭特表示，當初六堵工業區購置1,800坪土地，但僅一半用於廠房興建，另900坪為綠化用地，董事會決議處分閒置的土地，目前廠房運作仍正常。

受大陸價格競爭，杭特近兩年營運失色，去年營收2.73億元，年減35.5%，稅後淨損6,725萬元，每股淨損1.82元，連兩年虧損。