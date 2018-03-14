益得生技28日掛牌上櫃 每股承銷價34.8元

2018-03-14 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



元富證券主辦益得（6461）初次上櫃承銷案，競價拍賣作業今（14）日完成開標，最高得標價格為46元，最低得標價格為34元，得標張數為6,800張，各得標單的價格及其數量加權平均價格為35.44元，高於這次競拍底價的1.18倍，合格投標1,040件，總得標534件。

若沒有拍到的投資人還有另一次機會，公開申購張數為2,700張，承銷價格34.80元，公開申購期間為3月16日至3月20日，並將於3月22日辦理公開抽籤，預計在3月28日掛牌上市。

益得生技具備吸入劑特殊劑型的研發及製造能力，產品線朝高門檻學名藥、新配方/劑型新藥及新複方新藥三面向多元發展，短、中期的開發策略，著重在快速帶入營收的高門檻學名藥，包括目前已成功完成取證及上市的Duasma與Synvent。

益得生技陸續與中國華潤集團賽科藥業、海思科藥業集團及台灣安成藥業策略聯盟，分別就 Duamsa、SYN010及SYN011於中國及美國的臨床試驗、查驗登記、生產製造及上市銷售進行合作，目前已完成簽約並取得里程金，開發進度符合預期，亦有多項國際大廠的合作案刻正洽談中。

長期策略部分，益得生技則專注於新藥開發，其中，SYN006已啟動多國多中心臨床三期試驗，將朝全球布局發展。

益得生技表示，未來三年內，益得生技各項產品將陸續發揮效益， SYN010預計今年在台灣領證上市，隨後啟動中國的查驗登記與上市；SYN011今年完成試製，預估今年在美國執行試驗，預計2021年取證上市。

Duasma目前在中國進行臨床中，預估2019年前取證上市，同時，東南亞市場亦已布局完成 。現階段透過策略合作，已打進中國與美國藥品市場，高毛利的產品、穩定的市場與產品佈局，隨著2019~2020年進入益得生技領證、上市銷售的高峰期，預估營運收益將快速躍升，後勢可期。