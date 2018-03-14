親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

死因出爐！港女來台命案 疑遭男友勒斃「窒息死亡」

台北米其林 20家摘星餐廳必吃全攻略

益得生技28日掛牌上櫃 每股承銷價34.8元

2018-03-14 16:17經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

元富證券主辦益得（6461）初次上櫃承銷案，競價拍賣作業今（14）日完成開標，最高得標價格為46元，最低得標價格為34元，得標張數為6,800張，各得標單的價格及其數量加權平均價格為35.44元，高於這次競拍底價的1.18倍，合格投標1,040件，總得標534件。

若沒有拍到的投資人還有另一次機會，公開申購張數為2,700張，承銷價格34.80元，公開申購期間為3月16日至3月20日，並將於3月22日辦理公開抽籤，預計在3月28日掛牌上市。

益得生技具備吸入劑特殊劑型的研發及製造能力，產品線朝高門檻學名藥、新配方/劑型新藥及新複方新藥三面向多元發展，短、中期的開發策略，著重在快速帶入營收的高門檻學名藥，包括目前已成功完成取證及上市的Duasma與Synvent。

益得生技陸續與中國華潤集團賽科藥業、海思科藥業集團及台灣安成藥業策略聯盟，分別就 Duamsa、SYN010及SYN011於中國及美國的臨床試驗、查驗登記、生產製造及上市銷售進行合作，目前已完成簽約並取得里程金，開發進度符合預期，亦有多項國際大廠的合作案刻正洽談中。

長期策略部分，益得生技則專注於新藥開發，其中，SYN006已啟動多國多中心臨床三期試驗，將朝全球布局發展。

益得生技表示，未來三年內，益得生技各項產品將陸續發揮效益， SYN010預計今年在台灣領證上市，隨後啟動中國的查驗登記與上市；SYN011今年完成試製，預估今年在美國執行試驗，預計2021年取證上市。

Duasma目前在中國進行臨床中，預估2019年前取證上市，同時，東南亞市場亦已布局完成 。現階段透過策略合作，已打進中國與美國藥品市場，高毛利的產品、穩定的市場與產品佈局，隨著2019~2020年進入益得生技領證、上市銷售的高峰期，預估營運收益將快速躍升，後勢可期。

益得生技學名藥

相關新聞

宏捷科大單上門 今年營收逐季升

2018-03-14 14:39

高端疫苗 預計4月17日上櫃掛牌

2018-03-14 10:36

彩富1.5元 配發率87%

2018-03-14 00:18

網家 攻語言學習市場

2018-03-14 00:18

尚凡新事業 主打電商

2018-03-14 00:18

桂盟EPS 8.69元 創新高

2018-03-14 00:18

瓦城大展店 3368啟動

2018-03-14 00:18

高端疫苗 搶新南向商機

2018-03-14 00:18

合晶去年轉盈 EPS 0.67元

2018-03-14 00:18

利機接單加溫 Q2衝鋒

2018-03-14 00:18

由田收購晶彩科股權 達陣

2018-03-14 00:18

鋐寶 將申請轉上市

2018-03-14 00:18

安克生醫+聲博科技 攻智慧醫療超音波

2018-03-13 14:32

觀光股后瓦城 去年每股賺14.12元

2018-03-13 14:31

觀光股后瓦城去年EPS 14.12元 非常泰今年登陸

2018-03-13 12:37

美喆-KY殖利率7.5％ 股價上攻

2018-03-13 12:31

安克生醫入主聲博科技 李成家當選董事長

2018-03-13 12:30

光耀配息1.3元 殖利率5.6%

2018-03-13 00:04

帛漢發5.1元 展望佳

2018-03-13 00:04

元太前二月營收增10%

2018-03-13 00:04

吉茂下月上市 豐田集團撐腰

2018-03-13 00:03

英特磊攻人臉辨識商機

2018-03-13 00:03

威剛創見宇瞻 競推新品

2018-03-13 00:03

美桀匯損拖累 元月獲利下滑

2018-03-13 00:03

首批電商股 六業者入列

2018-03-12 00:01

興櫃新星／信紘科攻半導體綠製程

2018-03-12 00:01

漢來三多 Q1營運升溫

2018-03-12 00:01

上周興櫃股成交前十大 三檔新進榜

2018-03-12 00:01

投資型桌遊競賽 明報名

2018-03-12 00:01

櫃買宣導防洗錢 回響熱

2018-03-12 00:01

橘子營收 連三月創高

2018-03-12 00:01
看更多

熱門文章

零股股東紀念品新規定 親自出席一定要給紀念品

2018-03-13 17:57

中華電股利出爐 外資：有點失望

2018-03-14 13:26

5G概念 逢回可留意

2018-03-14 00:17

外資連二日回補 瞄準記憶體金融

2018-03-14 01:21

小米Note 5報到 台廠歡呼

2018-03-14 00:18

自駕車零組件廠 營運喊衝

2018-03-14 00:17

宏碁智慧佛珠夯 業績補

2018-03-14 00:18

二低一高股 短線主流

2018-03-14 00:17

鴻海小股東注意 FII申購說明會周五召開

2018-03-14 12:35

宏碁拚轉型...擁抱消費者思維

2018-03-14 00:18

電信三雄高配息 估發放逾600億現金

2018-03-14 11:01

聯電大方配息 矽統獲利進補2.2億

2018-03-14 12:47

聯發科P60瓜分高通份額 搶下OPPO R15大單

2018-03-14 11:47

合晶去年轉盈 EPS 0.67元

2018-03-14 00:18

S9銷量看增 帶旺三星鏈

2018-03-14 00:18

台灣高鐵 發0.75元現金股利

2018-03-14 00:18

緯創去年每股賺1.48元 擬配股利1.5元

2018-03-13 19:56

蘋概三雄受挫 台股跌56點收11,038點

2018-03-14 13:50

桂盟EPS 8.69元 創新高

2018-03-14 00:18

索尼推新機 仁寶、華冠樂

2018-03-14 00:18

中鋼：鋼市長線看旺

2018-03-14 00:18

宏正5.5元 殖利率6%

2018-03-14 00:18

高端疫苗 搶新南向商機

2018-03-14 00:18

聯強 去年每股賺3.67元

2018-03-14 00:18

聯強去年EPS 3.67元 現金股息2.2元

2018-03-13 17:27

電器展來了 業者大促銷

2018-03-14 00:18

鮮活賺一股本 配息5元

2018-03-14 00:18

聚陽2月盈餘 躍增29%

2018-03-14 00:18

網家 攻語言學習市場

2018-03-14 00:18

餐飲業吹米其林風 米其林概念股出列

2018-03-14 11:10

柯孟聰：可低檔布局 等輪漲拉高停利賣點出現

2018-03-14 12:59

台積、鴻海 認購放閃

2018-03-14 00:17

綠能 上季賺錢了

2018-03-14 00:18

晶圓廠設備支出 明年增5%

2018-03-14 00:18

美股走跌 台股挑戰波段高點恐受挫

2018-03-14 08:56

百和前二月每股純益 0.53元

2018-03-14 00:18

由田收購晶彩科股權 達陣

2018-03-14 00:18

川普撼美股 台股中止連5紅

2018-03-14 14:33

雲品 擬配發每股現金股利2.75元

2018-03-13 21:05

鋐寶 將申請轉上市

2018-03-14 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top