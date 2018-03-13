高端4月17日掛牌上櫃 揮軍新南向防疫市場

2018-03-13 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



國內首家細胞培養疫苗廠高端疫苗（6547）明（14）日舉辦上櫃前業績發表會，並預計於3月26日~28日進行競拍，4月17日掛牌上櫃，繼續揮軍新南向市場。

高端疫苗主力產品以區域性傳染性疾病的疫苗研發為主，目前三大主要開發案：腸病毒EV71疫苗、H7N9模擬疫苗、以及登革熱疫苗都已準備進入第三期臨床試驗。

因為地理的鄰近性，台灣及東南亞有許多共同的區域傳染疾病，早年這些熱帶與亞熱帶傳染病疾病並不被歐美跨國藥廠重視，且這些新興市場的技術能力並不成熟，使當地的疫苗市場未被充分開發，而如今，這些未被滿足的區域防疫市場，正隨著經濟起飛帶動需求大幅擴張。

高端疫苗的腸病毒EV71疫苗、登革熱疫苗等，都是優先鎖定疫情嚴重，但市場完全真空的東南亞市場。目前高端疫苗的EV71開發案已完成涵蓋兩個月大嬰兒的二期臨床試驗，並將於今年在台灣與越南展開第三期臨床試驗，後續將在台灣與東南亞首要目標市場（越、馬、星、泰、菲等國）同步申請藥證上市。

登革熱疫苗開發案則是技轉自美國國衛院（NIH），NIH已在全球完成12個獨立的第一、二期臨床試驗，並在2016年時由巴西當地的授權廠商Butantan在南美展開第三期臨床試驗。

這是一個以登革熱全病毒、以及基因嵌合技術開發的新型登革熱四價疫苗，高端疫苗向NIH取得了亞洲地區共計26國的市場授權，並已開始規劃亞洲地區的第三期多國多中心臨床試驗，預計在亞洲多國同步進行收案；另外，高端疫苗也同時在台大醫院獨立進行一個高齡族群的驗證性試驗，以評估高齡族群疫苗有效性。

在利基性產品部分，H7N9為大流行模擬疫苗（Mock-up vaccine），已準備進入三期臨床試驗，並循模擬疫苗法規進行查驗登記。此產品可適用於未來流感大流行疫情爆發時，直接轉換病毒株投入疫苗量產，在三到六個月時間內直接將疫苗推出上市。

除了這些自有研發產品以外，高端疫苗陸續將代理SII的輪狀病毒疫苗、以及韓國四價季節流感疫苗在台灣進行查驗登記，並進入公費市場。此外，亦向疾管署技轉卡介苗與抗蛇毒血清藥證，後續將銜接國內市場的供應，並將抗蛇毒血清等產品銷往東南亞市場。