全豐盛集團添引擎 麗豐-KY、佰研股價飆

2018-02-22 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



全豐盛集團下的麗豐-KY（4137）、佰研-KY（3205）新春博得好彩頭，今（22）日股價雙雙逆勢大漲，反應集團今年營運可望走出谷底，回復成長動能。

其中，佰研股價強勁，在追價買盤的簇擁下，盤中股價攻上漲停鎖住，有落底反彈的跡象；麗豐-KY股價今日股價也大漲表態，盤中股價來到150.5元，漲幅近6%，成為生醫股今日多方指標。

佰研-KY去年營運並不理想，較前年大幅衰退，且全年難逃虧損局面，主要受集團直銷通路克麗緹娜等的影響。佰研-KY今年調整策略，將在關係人之外多元拓展通路，包括今年砸下7140萬元取得萬達寵物事業4.76%股權，未來雙方預計將進行策略聯盟，佰研已在開始研發寵物相關保健食品，預計最快下半年產品就會在萬達旗下的通路寵物公園上架。

此外，佰研-KY表示，今年旗下有機食品通路-無毒的家店家數預計增加9家，使得店家總目標將來到25家，預計5月開始陸續展店。全球有機食品含飲料銷售額2015年已達到816億美金，同時全球有機食品銷售額近年持續大幅成⾧，看好有機食品通路的銷售將持續成長。

麗豐-KY今年以來中國加盟店大幅成長，加上新市場的開拓，市場看好可望重返成長軌道。公司表示，受惠在二、三線城市布點告捷，克麗緹娜的加盟店數大幅成長，加上既有店業績亦升溫，今年全年可望有雙位數的成長動能。

隨著大陸地區三、四線城市消費升級的帶動下，今年克麗緹娜至少可望淨增加300家店，另外，南進、電商及醫美等附屬通路穩定發展，可望注入新的成長動能。

市場看好，包括台灣加盟店提升、東南亞包括越、印、柬等業務拓展，以及電商銷售策略多樣化 、醫美診所的經營發展等，為未來集團的營收獲利有所貢獻。