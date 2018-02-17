台微體宣布 向美國申請存託股票初次上市

2018-02-17 20:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李淑慧 ╱即時報導



台灣微脂體17日宣布，已向美國證券交易委員會（SEC）提出申請，將表彰普通股的美國存託股票（American Depositary Shares, ADS）在美國納斯達克（NASDAQ）交易市場上初次上市（IPO）。

台微體將成為台灣首家生技業赴美掛牌。台微體在2月12日台股封關當天以102.5元漲停作收。

台微體是專注於疼痛控制、眼疾及癌症藥物之研發的專業生技製藥公司，是國內指標型的特色藥公司，以微脂體包覆技術改造利基藥品。業界認為，台灣生醫股估值過低，台微體後續將有意把籌資市場逐漸導向美國創造利基。

台微體此次發行是第三類ADR（美國存託憑證），發行的股票是籌資型新股，在美國法規而言是最嚴謹的，具有指標性意義。

該公司指出，所有出售的ADS都將由台微體提供，但數量以及價格尚未確定。台微體已申請以「TLC」代號在美國納斯達克交易市場上交易。

台微體表示，在此上市案中，Cantor Fitzgerald & Co 擔任此唯一主要海外承銷商。CLSA Limited、H.C. Wainwright & Co., LLC、Janney Montgomery Scott LLC、及 Laidlaw & Company (UK) Ltd.則擔任共同經理人。