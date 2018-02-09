1月營收／太和+3.8% 同期最佳

2018-02-09 02:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



太和-KY（4136〉昨（8）日公布1月合併營收0.69億元，不畏新台幣匯率升值因素影響，仍年成長3.8％，創歷年同期新高紀錄；若以美元計價的功能性貨幣合併營收來看，較去年同期成長12％。

太和表示，首季因適逢國內外新年假期、工作天數較少因素影響，為傳統出貨淡季，惟公司自去年積極布局中國本土美妝品牌客戶業務策略，效益逐步發酵，太和在上半年傳統產業淡季中、有穩定訂單的貢獻，帶動1月中國市場地區的營收比重達76.1％的高水準，並是推升集團1月整體營收刷新歷年同期新高的重要關鍵。

太和指出，由於人均可支配收入進一步的提高，帶動中國化妝品市場規模的持續提升，產品仍保持每年推出百款以上創新的彩妝保養品，以期搶攻中國年年升高的化妝品市場龐大商機，並提升公司在全球化妝品製造的市場占有率。

展望今年上半年，太和看好中國本土美妝品牌客戶下單力道，有機會在上半年公司傳統出貨淡季中，持續推升整體營運保持穩定成長的新動能。

目前太和已推出新款近百款2018春夏彩妝，以及旗下最新科技專利產品3D蠟油眼影、眉粉眉膏、多色唇膏等彩妝產品，並同步積極爭取與更多國際彩妝品牌及中國本土美妝品牌新客戶、以及既有之主要客戶針對長年非限定款的彩妝產品研發及生產合作的機會。