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杰力接單旺 毛利衝高

2018-02-05 00:03經濟日報 記者張瑞益／台北報導

杰力董事長李啟隆
杰力董事長李啟隆
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去年以來不少電子產業上游材料出現供給吃緊，甚至漲價等情形，金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）也是市場關注的產品。今年1月掛牌上櫃的杰力科技（5299）董事長李啟隆認為，今年MOSFET市場供給仍吃緊，接單可維持旺盛，原料漲幅確實是全年業績關鍵。

另外，李啟隆強調，杰力在MOSFET及電源管理IC均有優勢，因此對今年營運成長樂觀看待，以下是專訪紀要：

NB出貨占比逾60%

問：杰力目前的主要產品及營運比重分配？

答：目前主要從事功率元件及電源管理IC的研發、設計及銷售，經營及研發團隊主要都由台灣具備半導體產業產品開發豐富經驗的成員組成，產品廣泛應用於筆記型電腦、主機板、顯示卡、液晶電視與顯示器、掃地機器人、遙控無人機等電子產品，銷售台灣及中國大陸地區，終端客戶多為相關應用領域的一線大廠。

杰力產品線包括MOSFET、電源管理IC、整合型電源管理IC三大項，在各國申請專利近百件，包括美國專利26項。MOSFET產品線已追上外商，僅落後半代。在三大營運產品中，MOSFET占比達67%，另外還有電源管理IC、整合型電源管理IC。

經濟日報提供
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以下游市場分配來看，目前主要出貨是筆記型電腦最多，由前年的39.2%，提升到去年的60.7%，其中有六成下游鎖定商用筆電，國內主要的筆電代工廠包括廣達、仁寶、緯創及碩禾等都是主要客戶，近幾年以來，全球商用筆電的出貨比重已有增加趨勢。

問：杰力在業界的競爭優勢？

經濟日報提供
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答：與同業最大差異及競爭優勢就是完整的垂直整合，杰力不只是生產MOSFET，也研發電源管理IC，每一項產品都擁有自己的技術。台灣大多數廠商不是專做電源管理IC，就是專業生廠MOSFET，而杰力是垂直整合，因此在產品相容性和解決客戶電源管理較具競爭力。

垂直整合競爭力up

問：去年全年MOSFET為何會供給吃緊？今年供需狀況？

答：去年以來，MOSFET在上游材料供給不足，主要是由於晶圓基材缺料。在需求方面，國際大廠產能由供給原本最大宗的PC及3C相關市場，轉向新興的汽車及電動車相關市場之後，供給更明顯不足。內部評估全年市場需求仍強，整體市況熱絡。

今年半導體市況多數研究機構還是看好，預期MOSFET供給情況不會有太大的改變，仍然維持供不應求，最多僅是稍微靠向平衡，但還不到供需平衡的水準。

問：法人認為MOSFET廠今年獲利關鍵在於能否漲價反應成本，對杰力而言是否也是如此？

答：去年以來確實上游部分有些漲價，若是以多數MOSFET業者來說，今年獲利能否維持高檔，甚至出現成長，確實在於上游成本提升之後，能否在下游MOSFET產品上反應漲價。

杰力情況不太一樣，杰力規模在業界不算太大，但多數接單原本就以技術門檻較高、毛利率高的訂單為主，在此情況下，較不會直接面臨毛利被壓縮的情況。

智能家電扮新引擎

問：今年的成長動能？

答：原有出貨市場中，主力的商用型筆記型電腦擴大，另一個成長動能來自於下游新興的應用增加，例如智能家電，愈來愈多都整合智能、電源方面的控制，都是今年杰力出貨成長的來源。

電源管理漲價半導體

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