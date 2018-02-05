雅茗展店 今年衝千家

2018-02-05 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃冠穎 ／台北報導



雅茗-KY董事長吳伯超 （本報系資料庫） 分享 facebook 上櫃餐飲類股雅茗-KY（2726）今年加速展店，茶閣裡的貓眼石、喝嘛等兩大新品牌將加速展店，法人認為，隨著規模經濟發酵，雅茗今年呈現先蹲後跳，下半年營運漸入佳境。

雅茗去年營收19.93億元，年增13.45%，店數達867家，其中直營店約占13.5%，貢獻全年營收近半。

雅茗旗下品牌以快樂檸檬店數最多，其次為複合餐飲店仙蹤林、日式咖哩店游香食樂等，茶閣裡的貓眼石是專攻高價茶飲的新品牌，喝嘛則強打黑糖珍珠奶茶，是近期發表的新品牌。

雅茗今年將延續菁英200的計畫，持續衝刺加盟店，今年總店數將挑戰千家。

法人預估，茶閣裡的貓眼石在去年底達六家，今年可望達12至18家門市，喝嘛則鎖定外送平台，以街邊店形式打響品牌，預估展店達24家至28家門市。

法人認為，直營店的建置成本較高，街邊店的租金成本較重，均會造成營業費用增加，隨著營運版圖擴大，規模經濟將會發酵，營運動能在下半年轉強。

法人指出，雅茗在直營採取謹慎的策略，尤其新品牌在獲利模式、消費者接受度、市場胃納量等因素需要觀察，新商業模式仍需要時間調整。

法人分析，新品牌人才培養、儲備均需要一段時間，加上新品牌前期須採取促銷活動，品牌規模效益須等到十家店以上才會逐步展現。