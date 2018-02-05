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麥格理搶發上櫃股權證

2018-02-05 00:03經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

香港商麥格理資本看好台灣權證市場未來發展潛能，取得首家外資權證發行券商資格，並已向櫃買中心申請發行連結上櫃股票的認購權證，於今（5）日共計有21檔權證正式上櫃掛牌交易，為台灣投資人提供更多元的投資選擇。

櫃買中心積極推動外國證券商亦能參與國內權證發行，在2017年度修訂相關規章讓外國權證發行人從事權證造市及避險等作業能有所依循，其中包含新增外國權證發行人自行或委外從事避險及造市操作之帳號及方式，豁免相關帳號預收款券及證券商總分公司受託買賣金額限制，增列外國發行人在台分公司自行避險得融券賣出及權證風險管理機構違規之處分等規範，並自2018年1月15日起正式實施，使櫃買權證市場制度更臻完善。

經濟日報提供
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櫃買中心表示，該中心近年來一直致力於推動權證市場交易制度的革新並強化連結標的多樣性，這些努力也反應在市場的顯著成長上，回顧2017年上櫃權證全年發行檔數達到7,865檔，相較前一年度成長27.2%，上櫃權證日平均成交金額更是大幅成長74.8%，今年1月上櫃權證日平均成交金額達12.68億元。

本次麥格理的加入將其在亞太地區豐富的資源與專業技術引進台灣，預期將能帶動我國權證市場的良性競爭，櫃買權證市場也將更活潑多元。

受惠於國內、外景氣穩定復甦，2017年度上櫃股票量能持續回升，在市場持續樂觀看待半導體等產業未來成長趨勢下，市場交投熱絡，也帶動櫃買權證市場交易。

根據櫃買中心統計，2017年度上櫃權證單日平均成交金額計9.21億元，較2016年度單日平均成交金額5.27億元，成長幅度達74.8%，此外，2017年度上櫃權證發行7,865檔，較2016年度的6,182檔，成長幅度達27.2%，續創歷年來最高紀錄。

櫃買中心

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