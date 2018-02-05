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興櫃新星／天正檢測設備出貨 看增

2018-02-05 00:03經濟日報 記者張瑞益／台北報導

經濟日報提供
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天正國際（6654）主要以生產各種電子元件的檢測、包裝設備機台，及LED分選機為主，近二年來，在被動元件市場熱絡，及LED廠營運也回升下，營運表現頗佳，今（2018）年公司仍看好被動元件及LED市況可望帶動公司出貨成長。

天正國際成立於民國101年12月間，董事長為周倩玉，申請時資本額2.36億元，主要經營業務是電阻、電容及電感測試包裝機、電感層間耐壓測試機、LED分選機、打孔機、各式機械自動化設備開發、製造及銷售等。

天正國際過去主要以生產LED分選機為主，但過去幾年，台灣LED產業在大陸殺價競爭下，進入體質調整期，天正國際近幾年拉高被動元件的檢測及包裝設備及各種SMT元件測試包裝機器的生產。

天正國際表示，國內目前類似的SMT元件測試包裝機、各種檢測、包裝機台，天正是少數廠商，主要競爭對手都是國外廠商，尤其是日系廠商包括Tokoyo Weld等大廠較多。目前天正國際的內銷比重約在七至八成，其餘則是外銷，目前外銷廠商則是有三星及KAO等。

該公司去年上半年營收為2.16億元，較前一年同期成長61%，上半年稅後純益2,300萬元，低於前一年同期的2,600萬元，下滑11.5%，每股稅後純益0.99元，也略低於前一年同期的1.14元。

LED被動元件

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