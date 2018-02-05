興櫃一周／綠晁躍成交量冠軍

2018-02-05 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱台北報導



上周五櫃買指數、周線仍收小黑，興櫃市場成交量並無明顯降溫，有一檔破萬張。上周成交量最大的前三名為綠晁（6511）、巧新科技（1653），以及十銓（4967）；而近一周成交量最大的十檔股票中，以生技醫療業占三檔最多，其次是光電業、電機機械業各占二檔。

綠晁擠下優你康（4150）登上冠軍寶座，成交量一口氣突破2萬張，有24,381張，股價則從3.01元上漲至5.33元；亞軍巧新科技成交量為逼近萬張的9,907張，股價則是從68.06元上漲至74.71元；第三名十銓成交量8,321張，股價則是從25.65元上漲至30.58元，前三名均為價漲量增。

上周成交量前十名中，有四檔是新進榜，包括綠晁、高端疫苗（6547）、太陽光（3566），以及易宏（7421），從股價來看，綠晁、高端疫苗，以及太陽光均為價漲量增，其中以綠晁上周漲幅77.1%最高。

農業科技股易宏卻是價跌量增，上周跌幅高達46.2%，股價接近腰斬，而根據公開資訊觀測站資料顯示，該公司全體董事（不含獨立董事）連續持股不足已經逾一年以上。