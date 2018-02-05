興櫃十猛將 漲勢強悍

2018-02-05 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



國際股市高檔震盪，上周台股波幅擴大，興櫃市場上漲家數減少，不過統計仍有十檔個股漲逾一成，且少見以中低價股占據大半，反映買盤轉向低基期族群避險。

上周興櫃市場漲幅十大個股，最大特色是低股價、低基期，依序有綠晁（6511）、宏陽、紘通企業、十銓、凌昇科、太陽光、高端疫苗、天正國際、佐臻和必應等。其中綠晁、宏揚等五檔收盤價不及6元，十銓、高端疫苗等也是50元以下中低價股。

這些個股短線漲勢突出，不過技術面觀察，也不乏急漲後拉回。法人建議，在大盤震盪風險看升下，應綜合基本、技術、籌碼指標，審慎布局。

上周漲幅最大是光電股綠晁，從事太陽能模組設計、生產及行銷業務等。近期綠晁因股價大幅波動，應主管機關要求發布去年獲利，12月虧損512萬元，累計第4季與下半年各虧損864萬、972萬元，但股價受上市櫃光電股反彈影響，表現低檔走強。

凌昇科和太陽光也是太陽能相關的光電廠，上周與綠晁同步表態，單周均價均上漲一成。

宏陽是IC設計廠凌陽轉投資事業，去年受惠高解析電視需求推升晶片出貨，第2季起由虧轉盈。

紘通企業主產品為電腦用連接器，近年另研發高頻連接器、車用電子、石墨烯散熱複合材料等附加產品，尤其聚焦新興的石墨烯商機，股價同樣低檔轉強。

十銓是記憶體模組廠，去年受惠記憶體市況大好，累計全年合併營收成長八成；今年股價再發動新一波攻勢，創下掛牌新高。

高端疫苗發布營運利多，表示旗下登革熱、腸病毒、新型流感疫苗等三大產品，進入三期臨床試驗，並計畫引入國際基金投資，激勵股價也創掛牌新高。