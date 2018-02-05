親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

興櫃十猛將 漲勢強悍

2018-02-05 00:03經濟日報 記者趙于萱／台北報導

國際股市高檔震盪，上周台股波幅擴大，興櫃市場上漲家數減少，不過統計仍有十檔個股漲逾一成，且少見以中低價股占據大半，反映買盤轉向低基期族群避險。

上周興櫃市場漲幅十大個股，最大特色是低股價、低基期，依序有綠晁（6511）、宏陽、紘通企業、十銓、凌昇科、太陽光、高端疫苗、天正國際、佐臻和必應等。其中綠晁、宏揚等五檔收盤價不及6元，十銓、高端疫苗等也是50元以下中低價股。

這些個股短線漲勢突出，不過技術面觀察，也不乏急漲後拉回。法人建議，在大盤震盪風險看升下，應綜合基本、技術、籌碼指標，審慎布局。

上周漲幅最大是光電股綠晁，從事太陽能模組設計、生產及行銷業務等。近期綠晁因股價大幅波動，應主管機關要求發布去年獲利，12月虧損512萬元，累計第4季與下半年各虧損864萬、972萬元，但股價受上市櫃光電股反彈影響，表現低檔走強。

凌昇科和太陽光也是太陽能相關的光電廠，上周與綠晁同步表態，單周均價均上漲一成。

宏陽是IC設計廠凌陽轉投資事業，去年受惠高解析電視需求推升晶片出貨，第2季起由虧轉盈。

紘通企業主產品為電腦用連接器，近年另研發高頻連接器、車用電子、石墨烯散熱複合材料等附加產品，尤其聚焦新興的石墨烯商機，股價同樣低檔轉強。

十銓是記憶體模組廠，去年受惠記憶體市況大好，累計全年合併營收成長八成；今年股價再發動新一波攻勢，創下掛牌新高。

高端疫苗發布營運利多，表示旗下登革熱、腸病毒、新型流感疫苗等三大產品，進入三期臨床試驗，並計畫引入國際基金投資，激勵股價也創掛牌新高。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

太陽能流感疫苗個股

相關新聞

興櫃新星／天正檢測設備出貨 看增

2018-02-05 00:03

電競矽晶圓 逢低布局

2018-02-05 00:03

興櫃一周／綠晁躍成交量冠軍

2018-02-05 00:03

雅茗展店 今年衝千家

2018-02-05 00:03

唐榮將賣地 獲利吃補

2018-02-05 00:03

麥格理搶發上櫃股權證

2018-02-05 00:03

杰力董事長李啟隆治軍 採開放式管理

2018-02-05 00:03

法人觀點／杰力技術領先 優勢擴大

2018-02-05 00:03

杰力接單旺 毛利衝高

2018-02-05 00:03

鈊象迎旺季 業績燒

2018-02-05 00:03

神準今年營收 挑戰百億

2018-02-04 00:54

飆股的故事／曜越攻電競 股價漲得兇

2018-02-04 00:46
看更多

熱門文章

美股暴跌拉警報 台股節前防冷箭

2018-02-04 13:32

美股重挫 封關前獲利了結降低持股

2018-02-04 12:47

雞年封關最後6天 這幾個變數擾盤勢

2018-02-04 09:51

台股本周多空 利多利空分析

2018-02-04 13:32

台指期 明要防「萬一」

2018-02-04 13:32

農曆年萬點封關 居高思危動能恐趨緩

2018-02-04 09:48

台股技術面順勢修正 趨勢仍偏多

2018-02-04 13:32

權證壓驚 重磅股拚輪動抗跌

2018-02-04 13:32

十檔錢景俏 法人掃貨

2018-02-05 00:02

空頭再起 台股三劇本應戰

2018-02-05 00:32

可成、緯創 認購亮眼

2018-02-05 00:02

面板雙虎法說大秀 牽動類股

2018-02-05 00:02

全屏機規格戰 台系鏈吃補

2018-02-05 00:02

就市論勢／AI、網通、資料儲存 吸睛

2018-02-05 00:03

一周盤前解析／車用、挖礦、金融 可留意

2018-02-05 00:02

全民權證／台塑、東聯 二檔發燒

2018-02-05 00:02

工業機器人族群 潛利雄厚

2018-02-05 01:31

杰力接單旺 毛利衝高

2018-02-05 00:03

全民權證／環宇 可押寶長天期

2018-02-05 00:02

電競矽晶圓 逢低布局

2018-02-05 00:03

最牛一輪／宜鼎看旺 元大76放閃

2018-02-05 00:02

工業機器人族群／鴻海、廣達 成長可期

2018-02-05 01:32

興櫃十猛將 漲勢強悍

2018-02-05 00:03

晶豪科有料 營運喊衝

2018-02-05 00:03

全民權證／台泥 挑價內外25%

2018-02-05 00:02

帆宣新廠Q1投產 今年獲利拚新高

2018-02-05 00:02

晶電 上周看多第一名

2018-02-05 00:02

台光電、南亞 選逾60天

2018-02-05 00:02

法人觀點／杰力技術領先 優勢擴大

2018-02-05 00:03

王品營收 將返成長軌道

2018-02-05 00:02

力鵬、集盛 產能逼近滿載

2018-02-05 00:03

杰力董事長李啟隆治軍 採開放式管理

2018-02-05 00:03

工業機器人族群／樺漢、新漢 業績看旺

2018-02-05 01:31

鈊象迎旺季 業績燒

2018-02-05 00:03

IEK：DRAM產值今年估增二成

2018-02-05 00:02

工業機器人族群／台達電、上銀 法人挺

2018-02-05 01:32

林蔚山 辭大同集團總裁

2018-02-05 00:03

朱晏民專欄／美通膨數據 多頭風向球

2018-02-05 00:02

雅茗展店 今年衝千家

2018-02-05 00:03

工業機器人族群／亞德客、直得 錢景亮

2018-02-05 01:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top