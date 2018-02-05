鈊象迎旺季 業績燒

2018-02-05 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ／台北報導



鈊象董事長李柯柱 （本報系資料庫） 分享 facebook 遊戲股王鈊象（3293）將於明（6）日舉行法說會，公布上季財報與本季展望。鈊象首季受惠遊戲傳統旺季、台北國際電玩展及農曆新年效應，法人預估，本季營收將有望優於去年同期及上季。

法人指出，目前鈊象在國內遊戲機台領域已無競爭對手，但近期海外機台出貨起伏較大，本季成長動能將來自線上遊戲、博弈遊戲等產品線，預料電玩展以及寒假期間，有利提振業績。

鈊象明天的法說會，法人關注去年第4季與全年財報之外，也關心該公司今年線上遊戲與商用機台二代產品線的營運展望。

去年業績方面，鈊象先前已發布財測，預估去年第4季每股純益約2.73元，不如前一季的每股純益4.08元，也較前年同期的3.08元衰退，略低於市場預期，但去年全年每股純益仍可賺逾一個股本，穩坐遊戲股每股獲利王。

鈊象去年第4季營收為7.9億元，優於公司財測公告的7.5億元，主要受惠大陸農曆年前商用機台備貨提前在12月以及美國地區拉貨動能優於預期，商用機台去年第4季營收貢獻3.2億元，高於內部預測的2.8億元。

法人表示，鈊象商用遊戲機台主要出貨遊樂場客戶，隨著換機潮高峰已過，年底出貨量逐漸下滑，導致上季營運受影響。此外，鈊象去年中確定與澳洲博弈大廠Aristocrat合作的博弈平台「發發發老虎機」終止合作關係，當時估計每月營收影響2,800萬元，每月獲利影響約700萬元，也是造成去年獲利下滑的原因。

展望未來，法人認為，雖然鈊象商用機台變數較多，但獲利仍算穩定，加上線上遊戲、博弈遊戲等產品線的業績貢獻日益顯著，預料今年整體獲利表現，仍有機會持平或小幅成長，如果海外遊樂場業者拉貨力道復甦，獲利表現則有機會優於去年。