永昕生物藥 取得藥證

2018-01-27 05:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



永昕生技（4726）昨（26）日公告，該公司生物藥TuNEX（ENIA11）獲得食品藥物管理署（TFDA）「新藥查驗登記（NDA）」核可、取得藥證，下一步將在台灣生產、銷售，搶食年約36億元市場商機。

永昕表示，由於TuNEX若干權利移轉自東生華，因此在TuNEX取得新藥藥證後，未來台灣銷售需支付東生華特定百分比之銷售權利金。永昕昨日股價收27.15元，下跌0.05元。

永昕TuNEX針對的適應症是類風溼性關節炎，根據統計，台灣的患者人數約4萬人，依以上市產品的銷售現況，加上患者潛在需求概算，國際市調機構IMS於2016年所做的統計，TuNEX可望搶攻年約36億元的市場商機。

據了解，TuNEX原是永昕與東生華合作開發的產品，先前，永昕將台灣市場授權給東生華，東生華原負責TuNEX在台申請藥證，並且全權執行行銷事宜，而永昕則負責藥物生產。

去年，健保局針對TuNEX所申請的健保價格，建議參考現有產品恩博（Enbrel）。

東生華內部評估後，認為由於TuNEX健保價格不如預期，藥品上市後還需要投入數億元的行銷等成本，未來利潤恐不符先前的規劃，因此雙方決議終止開發。

永昕、東生華雙方經過協調，在今年1月4日簽訂藥品許可證權利移轉契約，東生華將TuNEX藥證等權利有償轉讓予永昕，合約總金額含依特定條件取得之簽約金、里程碑金與特定百分比之銷售權利金。