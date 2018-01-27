杏國癌藥 進臨床三期

2018-01-27 05:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



杏輝集團旗下子公司杏國（4192）昨（26）日舉行「胰臟癌防治與新藥開發」論壇，杏國表示，旗下開發的胰臟癌二線用藥「SB05PC」（EndoTAG-1）正進入臨床三期，依試驗數據統計，合併Gemcitabine使用可延緩患者病程進展與延長整體存活期7.3個月，可望成為晚期胰臟癌新選擇。

杏國指出，在現行獲准治療轉移性胰臟癌的一線藥物中，使用FOLFIRINOX化療組套的整體存活期最長，故自2011年後逐漸成為國際上治療轉移性胰臟癌的主流用藥之一。目前杏國研發中的SB05PC治療晚期胰臟癌新藥即是在現有藥物基礎上提供創新療法，目的在提高病患的整體存活期。

SB05PC的三期臨床試驗，是針對「使用FOLFIRINOX化療組套治療失敗」的患者，是為胰臟癌的二線用藥，杏國表示，該產品具有副作用低及具有可接受安全性之優點。杏國昨日股價以29.3元平盤作收。

杏國去年研發支出仍大，去年前三季稅後虧損1.9億元，每股淨損2.72元；母公司杏輝去年前三季稅後純益約1,400萬元，每股稅後純益（EPS）為0.09元。

杏國表示，胰臟癌向來有「癌王」之稱，因初期症狀不易察覺，多數患者確診往往已是晚期，不僅惡化、轉移速度快，也是預後差的癌症，末期患者具體存活期幾乎只剩半年左右。

全球罹患胰臟癌人數每年約有34萬人，且逐年增加中，在美國位居癌症死因第四位，台灣也排行第八位。

根據台灣國民健康署2017年公布的最新癌症登記報告顯示，2015年胰臟惡性腫瘤發生率排名，男性第12位、女性第13位，單年新增病例2,237人。