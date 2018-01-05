親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
降價好屋精選
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

北市中正區下班尖峰驚傳1600戶停電 台電搶修中

富驛 9日起恢復交易

2018-01-05 17:44經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

櫃買中心今（5）日公告，富驛公司（2724）將自1月9日起恢復買賣，但繼續變更交易方法並採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易。

櫃買中心表示，富驛公司前因遲未發布自去年5月起未來三個月現金收支狀況，及長短期銀行融資額度使用情形的重大訊息，且對於已公告之財務資訊亦未依期限提供相關佐證文件，顯示其資訊揭露之正確性及即時性存有重大疑義。

另考量該公司自去年6月21日召開重大訊息說明記者會以來，仍未積極召開董事會及股東會，影響股東權益甚鉅，去年7月6日起停止股票櫃檯買賣。

富驛公司也未依規定公告並申報去年第2季財務、另外，改選董監事雖已於去年11月14日公告申報第2季及第3季財務報告，並補發布自年5月份起未來三個月現金收支狀況及長短期銀行融資額度使用情形之重大訊息，但因尚未召開106年度股東會，因此繼續停止股票買賣。

櫃買中心說明，富驛公司於去年9月15日召開去年第1次股東臨時會及12月18日召開去年度股東常會，且自去年9月15日迄今已召開5次董事會，其監察人並已於106年9月25日承認105年度財務報告，原停止普通股股票櫃檯買賣及變更交易方法原因業已消滅，故予以恢復櫃檯買賣。

但因富驛公司公告並申報106年第3季財務報告，顯示淨值低於所列示股本二分之ㄧ及十分之三，且經會計師出具繼續經營假設存有重大疑慮的核閱報告，依規定恢復其普通股股票櫃檯買賣，但應予變更交易方法並採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易。

股東會櫃買中心

相關新聞

德微去年營收年增26％ 今年看好增溫

2018-01-05 08:48

瑞磁腸炎試劑 在美申請上市

2018-01-05 04:19

展旺針劑產品 美國市占看增

2018-01-05 04:19

瑞耘：景氣能見度看一年

2018-01-05 00:29

穩懋去年營收躍增25%

2018-01-05 00:29

新鉅科上月營收月減24%

2018-01-04 14:38

中國市場瘋外送 茶飲股向外送電商平台靠攏

2018-01-04 12:34

三貝德股價319元 創新高

2018-01-04 00:05

亞獅康藥品再授權 告捷

2018-01-04 00:05

寬宏今以62.84元掛牌

2018-01-04 00:05

上櫃ETF獎勵競賽 開跑

2018-01-04 00:05

高鋒將在美推第二品牌

2018-01-04 00:04

光隆中壢研發中心將啟動

2018-01-04 00:04

宏捷科上月營收增19%

2018-01-04 00:04

精測飆升17% 本季有看頭

2018-01-04 00:04

牧德上月營收創新高

2018-01-04 00:04
看更多

熱門文章

iPhone X漏氣 鴻海、大立光目標價調降

2018-01-05 01:49

炒匯資金進場 台股上攻27年新高

2018-01-05 01:37

文創熱 四檔補教躍百元俱樂部

2018-01-05 02:55

強勢中小股 內外資挺

2018-01-05 00:29

新台幣續升 金融股換銀行股中信金、兆豐金撐盤

2018-01-05 11:21

物理名師+行銷高手 打下江山

2018-01-05 02:56

台積電、鴻海拉尾盤 台股連七紅終場上漲31點

2018-01-05 13:43

中國華東SM庫存水位偏低 回補需求可望延續

2018-01-05 10:36

陸盯挖礦 板卡廠有壓

2018-01-05 00:29

遠傳鴻海合攻影音市場

2018-01-05 00:29

萬點行情燒、空頭不手軟 借券金額及餘額雙創新高

2018-01-05 11:10

美股強漲 台股有望再攀高

2018-01-05 08:54

凌巨攻通路 拚一條龍

2018-01-05 00:29

CES、MWC陸續登場 電子股第1季題材旺

2018-01-05 08:49

國產去年獲利估創新高

2018-01-05 00:29

網通題材燒 智邦股漲

2018-01-05 00:29

儲祥生：矽晶圓族群 牽動台股氣勢

2018-01-05 12:58

電動車電池 「低鈷」成主流

2018-01-05 14:33

穩懋去年營收躍增25%

2018-01-05 00:29

法人布局標的 鋼鐵海外廠今年營運呈亮點

2018-01-05 11:09

TPK成長20% 衝破千億元

2018-01-05 00:29

嘉澤每股獲利上看11元

2018-01-05 00:29

矽格上季營收創新高

2018-01-05 00:29

聯華食進軍調味品市場

2018-01-05 00:29

2018期市量能展望樂觀 三大利多值得期待

2018-01-05 09:23

聯茂砸18億 江西擴產

2018-01-05 00:29

文創股掀掛牌風潮…寬宏上櫃

2018-01-05 02:56

就市論勢／原物料遊戲 有看頭

2018-01-05 00:10

展旺針劑產品 美國市占看增

2018-01-05 04:19

南亞科業外大進補 去年EPS估達15元

2018-01-05 14:33

可成公布12月營收 創三新高紀錄

2018-01-05 16:04

出售美光持股進補逾300億 南亞科去年EPS估達15元

2018-01-05 11:49

PA族群12月業績亮麗 年成長全部翻正

2018-01-05 15:37

聚陽去年守住成長格局

2018-01-05 00:29

瑞耘：景氣能見度看一年

2018-01-05 00:29

獲利背書 京城銀股價站上39元

2018-01-05 09:32

旭隼今年營運看增10%

2018-01-05 00:29

綠能去年營收 大幅下滑22%

2018-01-05 00:29

華豐同步更換董總

2018-01-05 00:29

晶宏去年12月營收意外滑落 盤中重挫

2018-01-05 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top