富驛 9日起恢復交易

2018-01-05 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



櫃買中心今（5）日公告，富驛公司（2724）將自1月9日起恢復買賣，但繼續變更交易方法並採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易。

櫃買中心表示，富驛公司前因遲未發布自去年5月起未來三個月現金收支狀況，及長短期銀行融資額度使用情形的重大訊息，且對於已公告之財務資訊亦未依期限提供相關佐證文件，顯示其資訊揭露之正確性及即時性存有重大疑義。

另考量該公司自去年6月21日召開重大訊息說明記者會以來，仍未積極召開董事會及股東會，影響股東權益甚鉅，去年7月6日起停止股票櫃檯買賣。

富驛公司也未依規定公告並申報去年第2季財務、另外，改選董監事雖已於去年11月14日公告申報第2季及第3季財務報告，並補發布自年5月份起未來三個月現金收支狀況及長短期銀行融資額度使用情形之重大訊息，但因尚未召開106年度股東會，因此繼續停止股票買賣。

櫃買中心說明，富驛公司於去年9月15日召開去年第1次股東臨時會及12月18日召開去年度股東常會，且自去年9月15日迄今已召開5次董事會，其監察人並已於106年9月25日承認105年度財務報告，原停止普通股股票櫃檯買賣及變更交易方法原因業已消滅，故予以恢復櫃檯買賣。

但因富驛公司公告並申報106年第3季財務報告，顯示淨值低於所列示股本二分之ㄧ及十分之三，且經會計師出具繼續經營假設存有重大疑慮的核閱報告，依規定恢復其普通股股票櫃檯買賣，但應予變更交易方法並採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易。