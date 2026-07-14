AI 投資焦點轉向 景順：科技供應鏈、醫療保健及高評級債將受惠

2026年全球科技產業正由需求驅動，逐步轉向供給受限的關鍵階段。景順投信股票投資部門主管蕭若梅表示，AI仍是長期成長動能的關鍵驅動力，持續看好科技類股，並維持以科技龍頭及AI軟體轉型領先企業作為核心配置。AI算力需求與大型科技平台持續擴大資本支出，仍是全球科技股最重要的成長動能。

不過，蕭若梅指出，相較過去兩年少數AI龍頭企業的強勢，2026年市場焦點正逐步轉向記憶體、電力等供給端環節，受惠範圍也將由AI晶片擴大至整體供應鏈，進一步改變整體科技產業的獲利結構與投資機會。

蕭若梅指出，記憶體市場已成為本波AI周期最關鍵的供給瓶頸。隨著AI帶動資料中心需求快速成長，記憶體供給持續趨緊，帶動整體市場價格，形成「記憶體通膨」（Memflation）現象。

蕭若梅認為，隨著科技產業獲利重心逐步由算力平台擴張至關鍵零組件供應鏈，記憶體及相關供應鏈可望持續受惠，消費性電子廠商則面臨較大的成本上升與需求壓抑的雙重壓力。

蕭若梅指出，另一方面，隨著AI資料中心運算需求持續提升，電力供給與能源效率已從成本考量，逐漸轉變為影響產業擴張的重要基礎建設。這也帶動資料中心與伺服器產業加速升級電力管理、能源效率及散熱技術。

此外，蕭若梅指出，全球醫療保健類股受惠於新藥核准、適應症擴大及臨床研發持續發展，反映產業基本面依然穩健。隨著全球人口老化趨勢持續，醫療保健需求可望穩定成長，也帶來長期投資機會。

在債市方面，隨著美國利率維持高檔、通貨膨脹黏性仍在，以及中東地緣政治變數猶存，市場對信用品質與流動性的要求逐漸升溫。景順投信固定收益投資部門主管曾任平表示，在投資組合配置上，偏好高信評投資等級企業債券及類主權債券，並建議投資人持續維持風險控管，以因應下半年利率走勢變動與市場波動。