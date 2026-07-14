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友訊獲利／5月轉虧為盈 自結 EPS 0.01元
網通品牌友訊科技（2332）應主管機關要求公布自結獲利，5月每股純益0.01元，較第1季每股淨損0.05元，有轉虧為盈表現。
友訊5月營收11.89億元，年增13%，稅後純益300萬，年增106%，每股純益0.01元。
友訊過去以消費性網通設備為主，近年積極轉型升級，除強打企業網通，看準市場與消費者對於國際供應鏈資安防護與設備可靠度的需求，更佈局全球關鍵基礎設施。
近期友訊宣布，打入全球矚目的美國頂尖航太製造商SpaceX的關鍵供應鏈，為Starlink星鏈計畫低軌衛星網路服務，供應數據交換節點專用的網路交換機，更搶進德國電信佈署專案，兩大歐美指標專案奠定友訊佈局全球關鍵基礎設施的重要基礎。
此外，友訊9日也公告參與認購鑫永洋科技私募，斥資1.7億元，以每股17元認購1萬張，持股提升至22.01%。
今日台股大跌，連續走強的友訊股價也轉弱，今日跌幅逾5%，股價來到24.45元，鑫永洋則上漲超過6%，股價來到18.45元。
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