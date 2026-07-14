記憶體漲聲響起！報價大漲逾100％ 旺宏股價逆勢有撐

受惠於結構性缺貨潮，記憶體大廠旺宏（2337）產業後市迎來強勁復甦，帶動旺宏14日表現逆勢有撐，未隨著大盤大幅回測，開紅盤後震盪最高拉升至143元。

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，由於主要供應商未新增產能，加上AI邊緣運算、車用與工控需求激增，下半年SLC NAND晶片合約價預估將較上半年大漲120％至170％，市場進入結構性短缺。

旺宏董事長吳敏求日前對後市表示樂觀，透露目前產能已大致被訂單填滿，並已調漲NOR Flash及SLC NAND售價，改採「逐月議價」機制以即時反映市場供需。旺宏6月合併營收衝上69.56億元，年增高達216.1％，展現驚人成長動能。

法人指出，旺宏第1季已順利由虧轉盈，隨著下半年報價翻倍翻揚，獲利將具備極大爆發力。旺宏股價自今年初的43元附近一路上攻，近期維持在139元左右強勢整理，法人看好後續營運表現，目標價有望向200元發起挑戰。