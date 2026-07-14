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長約護體 環球晶、中美晶早盤雙雙逆勢走揚

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
中美晶與環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
中美晶與環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

台股大盤早盤下挫，不過半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）與其母公司中美晶（5483），有前者與美光簽訂的10年長約利多護體，兩者盤中股價依然逆勢走揚，甚至一度漲逾半根停板。

環球晶於上週宣布與記憶體大廠美光深化長期策略合作關係，將簽訂10年長約，並由美光提供5億美元策略性資金支持。這是環球晶有史以來所簽訂合約時間最長、總金額最大的長約，外界認為，美光做出此舉的關鍵之一，是著眼於環球晶為目前唯一可於美國本土在地供應先進製程晶圓的矽晶圓廠。

環球晶是全球前三大半導體矽晶圓廠之一，也是目前唯一參與美國晶片法案，且可在美國本土生產涵蓋先進12吋晶圓的半導體矽晶圓供應商。環球晶現階段在美國德州除了原先既有廠區，近年也興建12吋新廠，另外在密蘇里州也有設廠。

中美晶本身以太陽能相關業務為主，不過母以子貴，該公司上半年業績中，有超過七成是來自於環球晶的貢獻。

環球晶 中美晶 矽晶圓

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