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中國信託證海外投資 抽豪禮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
中國信託證券啟動「專屬巔峰禮遇．月月搭星宇環亞洲」，為專業投資人祭出星宇雙人來回機票、漢來日月行館及iPhone 17 Pro等尊榮好禮。中國信託證券／提供
中國信託證券啟動「專屬巔峰禮遇．月月搭星宇環亞洲」，為專業投資人祭出星宇雙人來回機票、漢來日月行館及iPhone 17 Pro等尊榮好禮。中國信託證券／提供

海外投資迎來數位新里程。中國信託證券「專屬巔峰禮遇．月月搭星宇環亞洲」限時活動開跑，跨界贈送頂級航空「星宇航空機票與奢華旅宿「漢來日月行館」，重磅祭出價值百萬的多重豪禮，以尊榮禮遇犒賞卓越理財成果，同時全面升級客戶的數位金融與生活美學體驗，讓專業投資人的資產布局更具便利與即時性。

中國信託證券「專屬巔峰禮遇．月月搭星宇環亞洲」活動，針對專業投資人（PI）客戶，自7月至9月30日止，特別推出「四重尊榮獻禮」，包括第一重見面禮：活動期間內，凡新申請或續約專業投資人（PI）資格成功，即可獲得亮點666點（每月限前300名），並享有最新款iPhone 17 Pro抽獎資格。

第二重實動禮：為鼓勵專業投資人（PI）跨出數位體驗第一步，活動期間內完成任一筆不限金額交易，即可參與頂級渡假飯店「漢來日月行館住宿券」抽獎。

第三重滿額抽：活動期間內，專業投資人（PI）交易達指定滿額門檻，即可參與「星宇航空亞洲航線任選雙人來回機票」抽獎，帶領客戶體驗極致奢華的頂級旅行。以及第四重滿額贈：專業投資人（PI）完成交易滿額任務，且金額為每月前三名者，可直接獲得「星宇航空亞洲航線任選雙人來回機票」，由頂級的飛行體驗開啟奢華旅遊，盡享高端旅遊體驗。

中國信託證券積極致力於優化數位金融體驗，期盼透過多元數位服務線上化與豐富的跨界合作，陪伴投資人在動態市場中精準布局、讓投資升級不受限。活動詳情請至中國信託證券官網（https://www.ctbcsec.com）查詢。

中國信託 星宇航空 機票

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