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長虹6月營收年增124% 交屋入帳
長虹（5534）昨（13）日公告，6月營收7.31億元，年增124.21%；累計今年上半年營收23.21億元，年增34.2%。長虹表示，6月主要因林口「長虹雲創」交屋入帳，因此推升營收，年增幅度較高。
長虹表示，今年主要有商辦案「長虹雲創」、員林住宅案「長虹天際」完工交屋，完工量約70億元，明年則有林口「長虹天聚」、萬華「長虹MVP」可望完工。
推案上，長虹表示，今年推案重頭戲放在商辦案上，其中北士科「長虹ICT科技大樓」距離輝達總部不到100公尺，位置條件相當好，該案總銷170億元，其中長虹可分回120億元，開價約在每坪98萬元，銷售計劃為半年內，先以整棟售出為主，接下來才考慮分樓層賣。
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