美時6月營收年增2.2倍 葡萄王減7%

台股昨（13）日延續橫向盤整格局，盤面個股由題材及技術、籌碼面主導走勢，光寶科（2301）、世界（5347）等兩檔電子股表現相對強勢，預料後市仍有輪動機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

2026-07-14 01:44