和泰車6月合併營收 同期新高

6月進入車市銷售旺季，龍頭車廠和泰車（2207）昨（13）日6月合併營收289.9億元，年增48.36%，今年前六月合併營收1,575.9億元，較去年同期成長13.06%，單月、上半年營收雙創歷史同期新高紀錄。

和泰車表示，TOYOTA RAV4導入PHEV車型後市場反應良好，COROLLA CROSS維持穩定銷售表現；LEXUS則受惠於NX200及UX300h主力車款銷售帶動下，營收表現持續成長。此外日本經銷商6月營收貢獻約新台幣37.8億元，占集團營收約13%，也是和泰車營收成長的重要因素。

其他車廠方面，裕隆6月營收59.2億元，年減8.1%，累計上半年營收345.14億元，年減3.6%。中華車6月營收30.42億元，年增6.7%，上半年累計180.57億元，年增10.1%。

至於裕日車，6月合併營收為12.37億元，較去年同期減少1.91%；累計1至6月合併營收為67.16億元，較去年同期減少18.32%。

裕日車指出，6月合併營收較5月成長13.6%，主要受銷售及交車動能提升帶動；惟受去年同期基期影響，仍較去年同期小幅減少1.91%。累計營收方面，受上半年市場競爭加劇及新舊產品銜接期間銷售動能影響，累計營收較去年同期減少18.32%。

今年6月汽車市場逐漸回溫，各家車廠並積極促銷，推升單月總市場登錄台數達41,361台，年增21%，並創下今年以來的單月新高。但除了和泰車新車銷售表現強勁之外，TELSA挹注不少。其餘品牌銷售成長與衰退互見，並不一致。

以豪華進口車為主要業務的汎德永業6月營收41.01億元，較去年同期衰退7%；累計上半年營收206.25億元，年減26.1%，衰退幅度已逐漸縮減。

三陽6月營收50.69億元，年減13.4%；累計上半年營收305.66億元，年減5.3%。