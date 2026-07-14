世芯6月合併營收暴衝 月增84% 推升第2季業績站上近一年高點

ASIC設計服務商世芯-KY（3661）昨（13）日公布6月合併營收35.72億元，攀上近15個月高點，並較5月增84.6%，推升第2季營收衝上76.39億元，為近四季新高，季增率逾八成。

法人分析，世芯6月營收勁揚，主要受惠北美雲端服務供應商（CSP）大客戶3奈米製程AI加速器晶片量產出貨，隨著相關產品後續持續放量出貨，世芯6月營收激增態勢「只是剛開始」，7、8月相關出貨挹注程度將持續提升，帶動營運更旺。

法人預期，在大客戶3奈米製程AI加速器晶片案出貨加持下，世芯下半年營收將明顯爆發，今年營收有望登上歷史新高峰。

世芯結算，6月合併營收35.72億元，月增84.6％，年增15.3％，是歷年同期次高；第2季合併營收76.39億元，季增82.4％，終止連六季業績衰退走勢，但較去年同期減少16.4％；上半年合併營收118.26億元，年減39.7％。

展望後市，世芯董事長暨總經理沈翔霖先前表示，最艱難的挑戰階段已經過去，對今年及未來營收與獲利成長充滿信心。

他說，世芯再度獲得主要客戶高度信賴，去年如期完成其關鍵設計案，且該案順利進入量產，預期將成為推動今、明年營收重返高成長的主要動能。

沈翔霖強調，通常客戶決定重新回歸一定有其原因，且黏著度應當會更高，世芯對於客戶的既有與下世代晶片設計案，都有信心繼續提供服務。

世芯並看好委託設計（NRE） 業務將維持強勁表現，主因2奈米製程加速器晶片專案預期將於今年底前完成設計定案（Tape-out）。

世芯昨日股價下跌75元，收在4,135元。