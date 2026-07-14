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證交所力挺循環經濟鏈

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所「台灣創新板（TIB）」旗下的指標性環保與資源化企業，正從過去傳統的末端清運焚化，邁向技術密集、高附加價值的「高階資源再生材料」新紀元。資策會產業情報研究所（MIC）指出，循環經濟供應鏈有別傳統線性結構，主要由四大層次交織而成。

四大層次分別為「上游產源（高科技製造業）」、「中游清運與初階分選」、「中游高階純化與冶金提煉」及「下游再生材料應用」。

隨全球迎向2050年淨零排放終極目標，傳統的線性經濟正加速向「循環經濟」轉型。世界經濟論壇（WEF）預估，至2030年全球循環經濟商機將高達4.5兆美元。台灣為全球半導體與資通訊產業的研發與生產重鎮，經濟高度仰賴進口資源，近年在政策與國際綠色供應鏈的剛性需求雙重驅動下，循環經濟產值已突破1,688億元。

相較比利時Umicore、日本DOWA等高階資源再生大廠的長線布局，台灣產業重心過去多集中在初階物理清運。然而，面對國際減碳履歷與ESG合規的迫切性，本土業者正與半導體等上游高科技製造廠緊密協同研發，跨足高階純化，將複雜廢料還原為高純度、可重新投入製程的「二級原物料」，成功填補國內關鍵原料來源，成為科技供應鏈的強大後盾。

創新板與再生材料尖兵，展現循環經濟多元成果在這波高值化轉型浪潮中，企業在各自展現出堅實的綠色競爭力：一是平和環保-創（6771）將處理過程中的廢酸洗液、污泥與氧化劑混製成再生混凝劑，回歸廢水處理流程，既減廢又降本。

二是青新-創從醫療廢棄物清運起家，研發出異種塑膠結合製程技術，將高溫高壓滅菌後的優質塑料，轉化為綠色建材「青新木」，並提供完整碳足跡履歷，協助終端客戶落實ESG供應鏈稽核。

三是成信實業*-創以「都市採礦」為核心，把半導體封裝膠邊料純化為球形二氧化矽、晶圓CMP污泥轉化為功能陶瓷粉，建構高科技材料的再生供應鏈。

四是聯友金屬-創為台灣首家利用循環資源生產鎢、鈷原料的專業大廠，技術涵蓋回收、提純與冶煉，將廢硬質合金轉為鎢酸鈉等產品，支援半導體、國防及能源轉型等高端製造領域。

半導體 材料

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