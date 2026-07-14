近期國際油價與黃金價格再度走強，核心原因不在經濟數據，而是地緣政治風險的升溫，包括荷莫茲海峽局勢急轉直下、美伊原已接近定案的停戰備忘錄（MOU）破局，使市場重新定價戰爭風險。

荷莫茲海峽附近在日前再度發生軍事摩擦與油輪遭攻擊事件，牽動區域政治壓力與區域盟友立場，使原先已談妥的停火大致原則遭到強硬派質疑，最終停戰備忘錄在簽署前夕被撕毀，結果是原油期貨短線出現明顯風險溢價。

在這樣戰事與通膨雙重不確定並存的環境下，投資人與其寄望「押對方向」，不如主動善用期貨工具，將風險管理納入投資流程。台灣期貨交易所提供的布蘭特原油期貨、黃金期貨以及新台幣計價黃金期貨，讓投資人不用直接持有實體油品或金條，也能透過標準化契約進行部位調整。

例如持有大量傳統能源、航空或航運股者，可適度運用原油期貨做避險，以降低油價急漲對成本與獲利的衝擊。

而在股市波動加劇、但通膨壓力升溫、利率走高的階段，黃金期貨與其被視為「一定上漲的避險工具」，更適合納入整體資產配置，作為分散風險的一環，搭配債券、股指等工具動態調整比例。

（統一期貨提供）

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