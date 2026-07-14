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台指期 短線高檔震盪

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股昨（13）日開高走低，終場僅漲25點收45,380點；台指期則跌31點至45,617點，正價差236.48點。期貨商表示，台指期正價差擴大，顯示下檔買盤承接意願仍在，然鑑於區域半導體供應鏈去槓桿壓力未歇，外圍市場恐慌情緒仍需時間消化，短線大盤高檔震盪幅度恐持續居高。

加權指數昨日盤中一度大漲近千點，不過隨著日韓股市重挫、美國期指轉弱，加上漲多電子股出現賣壓，指數漲幅快速收斂，盤中甚至一度翻黑，終場僅上漲25點，收在45,380點，單日高低震盪逾千點。

期貨市場方面，三大法人淨空單增加1,204口至8,002口，其中外資淨空單增加336口至81,066口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,408口至4,678口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為六千餘口，買權賣權OI增量持續拉鋸。周選方面，買權賣權OI增量皆為不足，目前選擇權多空皆無表態。

台新期貨認為，台指期昨日呈開高震盪走低格局，早盤接連跌破月線、46,000點等關卡，但盤中權值王台積電上漲收紅支撐大盤，終場指數以黑K棒留上下影線作收；目前指數位於短、中期均線糾結區間，雖月線有壓，但近期仍有低接買盤進場拉抬指數，短線先觀察能否重返月線之上，站回月線前、預期維持震盪走勢。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，7月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，7月第二周周五結算買權最大OI落在48,000點，賣權最大OI落在45,300點；外資台指期買權淨金額-2.61億元、賣權淨金額1.07億元。

群益期貨表示，目前外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守看待，整體籌碼面略為悲觀；台積電仍屬撐盤要角，目前在台股波動率走低態勢不變下，短線仍以震盪保守看待。

台指期 選擇權 美國

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7月台股期指跌31點

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