大眾控營收／6月6.75億元 年增17.2%

台股千金股近來面臨高本益比（PE）修正壓力，指標IP大廠世芯-KY（3661）13日終場下跌75元或1.78％，收在4,135元。然而，臺灣證券交易所今日盤後公告的鉅額交易成交資訊中，卻驚見有10張世芯-KY成交在跌停價3,790元，引發市場關注。

2026-07-13 17:59