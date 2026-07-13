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創控科技6月營收2406萬元 樂觀看2奈米以下先進製程AMC監測剛需

聯合報／ 特派記者簡永祥／法蘭克福13日電
創控董事長王禮鵬。圖／創控提供
創控董事長王禮鵬。圖／創控提供

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控科技（6909）今日公告6月營收2406萬元，累計1-6月營收2.03億元，年減6.18％。

創控表示，上半年累計營收配合客戶驗收時程，雖有些波動，然在全球半導體先進製程資本支出規模擴張的趨勢下，公司整體營運正在穩定擴張階段，今年將維持下半年優於上半年的正常淡旺季節奏，預期全年營運成長仍將優於產業整體水準之上。

創控進一步表示，全球先進製程持續擴產，隨著製程推進至2奈米及更先進世代，對製程穩定度、良率控制與設備驗證的標準更為嚴苛，創控掌握先進製程對AMC高精度監測之剛性需求，針對微環境暨設備環境應用開發新產品，搭配廠務端及廠區周界的監測產品，提供半導體客戶完整的AMC監測解決方案。

隨著2奈米以下先進製程的量產時程推進，創控預期微環境暨設備環境應用端的市場成長空間將遠大於廠務端，公司樂觀期待2奈米及更先進製程的AMC監測需求爆發，帶動公司營運規模進一步擴大。

半導體 營收 科技

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