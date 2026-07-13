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富邦媒營收／6月98.24億元、年月雙增 受惠618與氣候因素

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8454）10日公告6月合併營收98.24億元，月增9.2%，年增6.5%；推估第2季營收約270.91億元，季增1.8%，年增4%；累計今年1月至6月合併營收約536.86億元，年增2.3%。momo表示，6月受惠618年中大促帶動平台流量與交易動能，加上梅雨豪雨、端午節慶與暑期需求前移，推升機能防護、3C家電與節慶食品等情境型商品買氣。面對電商競爭從價格促銷轉向流量經營、商品供給、履約效率與商家工具的綜合競爭，momo近年持續推進的平台策略逐步發酵，為營運表現挹注成長動能。

618年中大促為上半年電商重要檔期，也是平台流量經營與用戶轉換能力的綜合檢驗。momo觀察，6月日均不重複拜訪客數較上月成長二成，帶動平台流量與瀏覽深度同步升溫；其中20至29歲年輕客群有購人數雙位數成長，顯示新世代消費族群滲透持續擴大。

除618檔期帶動平台流量與交易動能外，今年6月全台豪雨頻繁，雨衣、雨具業績年增105%，除濕機、防潮箱等居家防護商品同步走揚；端午節慶亦帶動人氣名店肉粽熱銷，記憶卡及周邊商品則受3C備貨、暑期影音與旅遊紀錄需求推升買氣。momo表示，消費需求受到天氣、節慶與生活型態影響，平台將持續強化品類經營與數據應用，提升商品配置與活動節奏的精準度，承接不同消費場景所帶來的需求變化。

除了消費者端流量回升，618檔期也帶動品牌與商家投放需求升溫。momo表示，最新智能廣告工具「商品廣告」自5月上線以來，已累計逾7,000家品牌採用，協助商家提升站內商品曝光與投放效率。momo聯播網則持續強化站外導流與智能投放能力，協助品牌觸及高意向消費者，帶動本月投放成效較前期提升。momo表示，隨著商家對精準行銷與成效型投放需求提高，廣告技術將成為平台深化商家服務、提升營運效率的重要布局。

展望下半年，momo表示，將持續強化品類組合、會員經營、履約服務與商家工具升級。面對零售市場變化與電商競爭升溫，momo將以更精準的商品供給、更穩定的服務體驗與更完整的平台工具，持續提升營運韌性，深化平台長期競爭力。

富邦媒 營收 momo

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