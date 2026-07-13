國碩、碩禾營收6月月減 上半年營收雙雙激增

太陽能廠國碩（2406）、碩禾（3691）13日陸續公告6月營收，國碩上月營收8.05億元，月減16.1%、年增63%；碩禾營收7.39億元，月減17.4%、年增63.7%。

國碩累計上半年營收55.42億元，年增133.5%。國碩指出，上半年業績大幅成長主因來自太陽能導電漿、AI伺服器散熱、液冷管接件及其零組件的加工與測試服務銷量增加，推升營收較去年激增。

此外，國碩也積極卡位被動元件相關商機。旗下小金雞禾米主要供應給客戶製作固態電容所需的高分子導電膠，而AI伺服器對電容穩壓與儲能的需求急遽放大，進而帶動該業務營收、獲利挹注比以往更加顯著。

碩禾今年上半年51.51億元，年增143.6%。碩禾今年受惠中國大陸取消太陽能出口退稅政策，推升導電漿業務增長，挹注上半年營收表現較去年顯著增長。

據悉，中國大陸自今年4月1日起，全面取消包含太陽能模組、電池、變流器等249項產品的增值稅出口退稅，結束過去最高13%的出口補貼政策，此政策也推升陸系太陽能製造商紛紛調漲售價，帶動導電漿價格回升。

法人指出，碩禾目前銀漿相關產品占營收比重約7成，除了太陽能導電漿外，其中亦包含特殊膠材產品，即是用在被動元件相關產品，占比約10%，成為推升營收成長的新動能。