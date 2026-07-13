富邦媒營收／6月年增6.5% 618大促推升交易動能

富邦媒（8454）6月合併營收達98.2億元，年增6.5%；累計今年1月至6月合併營收約新台幣536.9億元，年增2.4%。展望下半年，momo表示，將持續強化品類組合、會員經營、履約服務與商家工具升級。面對零售市場變化與電商競爭升溫，將以更精準的商品供給、更穩定的服務體驗與更完整的平台工具，持續提升營運韌性，深化平台長期競爭力。

momo表示，6月受惠618年中大促帶動平台流量與交易動能，加上梅雨豪雨、端午節慶與暑期需求前移，推升機能防護、3C家電與節慶食品等情境型商品買氣。

面對電商競爭從價格促銷轉向流量經營、商品供給、履約效率與商家工具的綜合競爭，momo強調，近年持續推進的平台策略逐步發酵，為營運表現挹注成長動能。

618年中大促為上半年電商重要檔期，也是平台流量經營與用戶轉換能力的綜合檢驗。momo觀察，6月日均不重複拜訪客數較上月成長二成，帶動平台流量與瀏覽深度同步升溫；其中20至29歲年輕客群有購人數雙位數成長，顯示新世代消費族群滲透持續擴大。

momo表示，大型電商檔期的價值已不只是短期業績衝刺，更在於能否把流量轉化為實際交易、會員關係與商家參與度。面對消費者愈來愈精打細算、平台競爭持續升溫，momo將持續透過會員權益、個人化推薦與履約服務，提升消費者回訪頻率與平台黏著度。

除618檔期帶動平台流量與交易動能外，momo指出，今年6月全台豪雨頻繁，雨衣、雨具業績年增105%，除濕機、防潮箱等居家防護商品同步走揚；端午節慶亦帶動人氣名店肉粽熱銷，記憶卡及周邊商品則受3C備貨、暑期影音與旅遊紀錄需求推升買氣。

momo表示，消費需求受到天氣、節慶與生活型態影響，平台將持續強化品類經營與數據應用，提升商品配置與活動節奏的精準度，承接不同消費場景所帶來的需求變化。

除了消費者端流量回升，618檔期也帶動品牌與商家投放需求升溫。momo表示，最新智能廣告工具「商品廣告」自5月上線以來，已累計逾7,000家品牌採用，協助商家提升站內商品曝光與投放效率。momo聯播網則持續強化站外導流與智能投放能力，協助品牌觸及高意向消費者，帶動本月投放成效較前期提升。momo表示，隨著商家對精準行銷與成效型投放需求提高，廣告技術將成為平台深化商家服務、提升營運效率的重要布局。