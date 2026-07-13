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台積電營收／6月逾4,426億元、年月雙增 單月、同期皆創高
台積電（2330）13日公佈2026年6月營收報告。2026年6月合併營收約為新台幣4,426億8,000萬元，較上月增加了6.2%，較去年同期增加了67.9%，連續創單月新高紀錄。法人預期台積電第2季財測已順利達標。
台積電累計2026 年1至6月營收約為新台幣2兆4,044億8,400萬元，較去年同期增加了35.6%，也是歷來最佳。
台積電先前預估今年第2季美元營收介390至402億美元將挑戰新高。匯率假設基礎新台幣兌美元為31.7。台積電今年首季新台幣營收已首度突破兆元達約新台幣1兆1,341億元，法人預期第2季新台幣營收季增幅度約與美元相當皆為一成，換算5月至6月營收平均值約4,200億元，代表後續營收仍有潛力挑戰再創新高， 今日公布數據符合市場預估。
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