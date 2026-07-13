快訊

不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

郭台銘密會女球友斷不掉！正宮曾馨瑩發聲：有些委屈無法解釋

LINE跳訊息通知「打開沒內容」超多人遇到！官方曝4解法不焦慮

聽新聞
0:00 / 0:00

國巨第2季營收超標 法人看好評價將追趕日韓同業

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

國巨*（2327）6月營收創新高、第2季營收超標，考量AI帶動日韓大廠產能轉移，將推升MLCC漲價預期心理，且鉭電容成長故事仍在，法人預期，毛利率尚有潛在上漲空間，評價可追趕日韓同業，上修獲利預估值及目標價。

國巨公布6月營收153.5億元，月增2.0%、年增38.9%，續締歷史新猷，第2季營收444.5億元，季增16.5%、年增35.6%，優於預期，法人預估毛利率將較前一季走揚，第3季隨產能利用率攀升，及反映更全面價格調漲，營收將季增接近雙位數。

投顧法人分析，國巨日前傳出向客戶通知，自7月1日起調漲全系列電容產品價格，包括MLCC、鉭電、鋁電、薄膜電容等，涉及產品營收占比逾四成，具有首次公開調漲MLCC、漲價對象首次納入EMS／OEM等直接客戶等意義。

法人指出，國巨這次漲價幅度在30%至80%不等，以目前EMS、OEM、通路商客戶營收占比分別為20.4%、35%、44.6%來看，當漲價對象納入EMS、OEM 等直接客戶，代表漲價帶來的營收增幅將在下半年進一步顯現，帶動獲利同步水漲船高。

目前日、韓大廠對於高階MLCC產能調整仍趨保守，法人認為，國巨價格調整背後原因，主要仍是市場預期日、韓大廠產能轉移的預期下，對於一般型 MLCC提前囤貨的訂單湧現，且消費性需求尚未明顯衰退，使漲價從現貨蔓延至合約價。

法人表示，回顧2017、2018年前一波即由台廠一般型MLCC開始漲價，但這次能否延續漲價超過一年、甚至蔓延回日、韓大廠漲價，必須觀察通路囤貨狀況、消費性需求走弱時機點，目前普遍預期最快2027年下半年才會顯現。

延伸閱讀

明鈞源本月併入財報 利機營收與毛利可望提升

南亞飆漲停鎖死 傳產老店為何能跟上 AI 賺大錢？

台積調高報價效應 成熟製程廠漲價再衝一波 聯電、力積電、世界等吞定心丸

智易持續擴張營運領域 法人看好美國將是未來成長核心

相關新聞

台積電營收／6月逾4,426億元、年月雙增 單月、同期皆創高

台積電（2330）13日公佈2026年6月營收報告。2026年6月合併營收約為新台幣4,426億8,000萬元，較上月增加了6.2%，較去年同期增加了67.9%，連續創單月新高紀錄。法人預期台積電第2季財測已順利達標。

記憶體股獲利暴衝密碼曝光 外資集體點讚南亞科、目標價上看6字頭

台系記憶體大廠南亞科（2408）上周五（10日）法說後，外資圈紛紛按讚，接連調升目標價。其中瑞銀證券由495元上調至555元，調幅12.1%；摩根士丹利（大摩）證券則由550元調高至580元，調幅5.4%。

大聯大業績大幅超標 盤中股價衝上漲停

半導體通路大廠大聯大（3702）第2季業績表現亮眼，營收結果比財測區間高標大幅超過千億元之上，13日盤中股價攻上漲停。

大立光奪首張CPO訂單 外資目標價上看5,150元、一開盤就漲停鎖死

大立光（3008）上周法說會報佳音，上半年稅後純益107.93億元，年增44%，每股純益82.35元，董事長林恩平證實，共同封裝光學（CPO）新事業首張訂單到手，外資將目標價喊到5,150元，台股13日在颱風假後開盤，大立光跳空以漲停4,345元開出後鎖死，收復5日線。

外資同步調升大立光評等及目標價 新的潛在價值提升

大立光（3008）法說會後，美系大行升評至OW（Overweight；加碼）， 上修2026-2028年每股術後盈餘（EPS）至175/182.5/182.9元，以2027年27xPE評價，同步升目標。

台積電法說在即 外資關注五大焦點…目標價最高喊上3800元

台積電（2330）法說在即，外資聚焦五大議題。整體來看，法人看好台積電在先進製程與先進封裝享有領導地位。AI 及高效能運算（HPC）需求大，將成為台積電未來多年的結構性成長驅動力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。