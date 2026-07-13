國巨第2季營收超標 法人看好評價將追趕日韓同業

國巨*（2327）6月營收創新高、第2季營收超標，考量AI帶動日韓大廠產能轉移，將推升MLCC漲價預期心理，且鉭電容成長故事仍在，法人預期，毛利率尚有潛在上漲空間，評價可追趕日韓同業，上修獲利預估值及目標價。

國巨公布6月營收153.5億元，月增2.0%、年增38.9%，續締歷史新猷，第2季營收444.5億元，季增16.5%、年增35.6%，優於預期，法人預估毛利率將較前一季走揚，第3季隨產能利用率攀升，及反映更全面價格調漲，營收將季增接近雙位數。

投顧法人分析，國巨日前傳出向客戶通知，自7月1日起調漲全系列電容產品價格，包括MLCC、鉭電、鋁電、薄膜電容等，涉及產品營收占比逾四成，具有首次公開調漲MLCC、漲價對象首次納入EMS／OEM等直接客戶等意義。

法人指出，國巨這次漲價幅度在30%至80%不等，以目前EMS、OEM、通路商客戶營收占比分別為20.4%、35%、44.6%來看，當漲價對象納入EMS、OEM 等直接客戶，代表漲價帶來的營收增幅將在下半年進一步顯現，帶動獲利同步水漲船高。

目前日、韓大廠對於高階MLCC產能調整仍趨保守，法人認為，國巨價格調整背後原因，主要仍是市場預期日、韓大廠產能轉移的預期下，對於一般型 MLCC提前囤貨的訂單湧現，且消費性需求尚未明顯衰退，使漲價從現貨蔓延至合約價。

法人表示，回顧2017、2018年前一波即由台廠一般型MLCC開始漲價，但這次能否延續漲價超過一年、甚至蔓延回日、韓大廠漲價，必須觀察通路囤貨狀況、消費性需求走弱時機點，目前普遍預期最快2027年下半年才會顯現。