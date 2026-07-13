快訊

一路賣到台積電法說前？ 三大法人賣超210億元

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

聽新聞
0:00 / 0:00

國巨短短8天跌逾三成 連分析師都納悶：被動元件怎麼了？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。 路透
國巨董事長陳泰銘。 路透

被動元件漲價題材，推升國巨*（2327）股價走高，從4月底的317元一路上衝，一度飆漲至1,220元的歷史天價，但近期則出現休息，短短8個交易日，不僅跌破千元，連月線也失守，跌幅逾三成，13日在國巨一度觸及跌停領跌下，被動元件股一片慘綠，禾伸堂（3026）、華新科（2492）、日電貿（3090）、立隆電（2472）都重挫到跌停。

國巨6月合併營收153.59億元，月增2%，年增38.9%，連續四個月改寫單月歷史新高；第2季合併營收444.56億元，刷新單季歷史新高，季增16.5%，年增35.7%；累計上半年合併營收826.22億元，年增29.4%。

法人表示，供應鏈傳出國巨向客戶發出價格調整通知，自7月1日起調漲全系列電容產品價格，包括MLCC、鉭電、鋁電、薄膜電容等，調價的產品占國巨營收比重超過4成。

國巨股價從4月底的317元一路往上飆漲，7月1日盤中一度衝達1,220元，寫歷史新高，但隨後股價反轉下跌，千元關及月線相繼失守，13日以921元開高後走低，盤中一度重挫至跌停810元，統計從歷史高價下跌以來，股價下跌410元，跌幅33.6%。

國巨重挫之外，被動元件股也跌勢沈重，禾伸堂以1,025元開高後一度拉升至1,030元，但隨後翻黑，重挫至跌停905元，失守千元，但股價仍是比國巨高；華新科、日電貿、立隆電都重挫到跌停。

分析師表示，日本村田製作所股價重挫逾9%，太陽誘電大跌逾17%，東京電氣化學工業也是下挫，拖累台股被動元件的表現，另外，在籌碼凌亂及國巨上周再傳違約交割案，可能也是造成被動元件股大跌的原因，不過，目前在基本面上並未出現雜音，下半年漲價題材仍在。

因此，是否有市場上尚未發現的影響因素？大家真正擔心的理由是什麼？目前仍有待觀察。

國巨 華新科 禾伸堂

延伸閱讀

日、韓股大跌！台股跟著蒸發千點 午盤翻黑、櫃買回測季線

台股重挫逾千點失守月線！網嘆體感更傷：中小型股才是重災區

00918避開急跌3天清空國巨（2327）換股！稀飯：同期大盤下跌它還逆勢漲

海力士崩跌逾12%！南亞科毛利率飆79.5%仍翻黑 記憶體僅3檔逆勢抗跌

相關新聞

台積電營收／6月逾4,426億元、年月雙增 單月、同期皆創高

台積電（2330）13日公佈2026年6月營收報告。2026年6月合併營收約為新台幣4,426億8,000萬元，較上月增加了6.2%，較去年同期增加了67.9%，連續創單月新高紀錄。法人預期台積電第2季財測已順利達標。

國巨第2季營收超標 法人看好評價將追趕日韓同業

國巨*（2327）6月營收創新高、第2季營收超標，考量AI帶動日韓大廠產能轉移，將推升MLCC漲價預期心理，且鉭電容成長故事仍在，法人預期，毛利率尚有潛在上漲空間，評價可追趕日韓同業，上修獲利預估值及目標價。

富邦媒營收／6月年增6.5% 618大促推升交易動能

富邦媒（8454）6月合併營收達98.2億元，年增6.5%；累計今年1月至6月合併營收約新台幣536.9億元，年增2.4%。展望下半年，momo表示，將持續強化品類組合、會員經營、履約服務與商家工具升級。面對零售市場變化與電商競爭升溫，將以更精準的商品供給、更穩定的服務體驗與更完整的平台工具，持續提升營運韌性，深化平台長期競爭力。

記憶體股獲利暴衝密碼曝光 外資集體點讚南亞科、目標價上看6字頭

台系記憶體大廠南亞科（2408）上周五（10日）法說後，外資圈紛紛按讚，接連調升目標價。其中瑞銀證券由495元上調至555元，調幅12.1%；摩根士丹利（大摩）證券則由550元調高至580元，調幅5.4%。

大聯大業績大幅超標 盤中股價衝上漲停

半導體通路大廠大聯大（3702）第2季業績表現亮眼，營收結果比財測區間高標大幅超過千億元之上，13日盤中股價攻上漲停。

大立光奪首張CPO訂單 外資目標價上看5,150元、一開盤就漲停鎖死

大立光（3008）上周法說會報佳音，上半年稅後純益107.93億元，年增44%，每股純益82.35元，董事長林恩平證實，共同封裝光學（CPO）新事業首張訂單到手，外資將目標價喊到5,150元，台股13日在颱風假後開盤，大立光跳空以漲停4,345元開出後鎖死，收復5日線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。