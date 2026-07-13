國巨短短8天跌逾三成 連分析師都納悶：被動元件怎麼了？

被動元件漲價題材，推升國巨*（2327）股價走高，從4月底的317元一路上衝，一度飆漲至1,220元的歷史天價，但近期則出現休息，短短8個交易日，不僅跌破千元，連月線也失守，跌幅逾三成，13日在國巨一度觸及跌停領跌下，被動元件股一片慘綠，禾伸堂（3026）、華新科（2492）、日電貿（3090）、立隆電（2472）都重挫到跌停。

國巨6月合併營收153.59億元，月增2%，年增38.9%，連續四個月改寫單月歷史新高；第2季合併營收444.56億元，刷新單季歷史新高，季增16.5%，年增35.7%；累計上半年合併營收826.22億元，年增29.4%。

法人表示，供應鏈傳出國巨向客戶發出價格調整通知，自7月1日起調漲全系列電容產品價格，包括MLCC、鉭電、鋁電、薄膜電容等，調價的產品占國巨營收比重超過4成。

國巨股價從4月底的317元一路往上飆漲，7月1日盤中一度衝達1,220元，寫歷史新高，但隨後股價反轉下跌，千元關及月線相繼失守，13日以921元開高後走低，盤中一度重挫至跌停810元，統計從歷史高價下跌以來，股價下跌410元，跌幅33.6%。

國巨重挫之外，被動元件股也跌勢沈重，禾伸堂以1,025元開高後一度拉升至1,030元，但隨後翻黑，重挫至跌停905元，失守千元，但股價仍是比國巨高；華新科、日電貿、立隆電都重挫到跌停。

分析師表示，日本村田製作所股價重挫逾9%，太陽誘電大跌逾17%，東京電氣化學工業也是下挫，拖累台股被動元件的表現，另外，在籌碼凌亂及國巨上周再傳違約交割案，可能也是造成被動元件股大跌的原因，不過，目前在基本面上並未出現雜音，下半年漲價題材仍在。

因此，是否有市場上尚未發現的影響因素？大家真正擔心的理由是什麼？目前仍有待觀察。