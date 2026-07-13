第2季財報「三率三升」可期 法人調升台光電目標價

台光電（2383）第2季營收472.7億元，優於市場預期，受惠漲價效益顯現、產品組合優化，法人看好，單季可望繳出「三率三升」的亮麗成績單，每股稅後純益（EPS）再創歷史新高，並調升全年獲利預估值及目標價。

針對輝達傳出Kyber架構遞延，投顧法人分析，6月初GTC Taipei已成市場熱議焦點之一，其中，除PCB上游材料Q-glass及改良式PTFE測試選用與層數達78層或以上加工良率具挑戰外，散熱、電源、機櫃滑軌等新規格及設計導入也帶來更多元挑戰，

隨整體學習曲線拉長，市場預期Kyber架構導入將延至2028年。法人認為，即使產業面臨挑戰，但升規趨勢明確，Kyber架構採用銅箔基板材料直接跳過M9等級拉高至M10，且供應鏈相關廠商已於5月中開始陸續送樣中。

此外，來自ASIC AI伺服器需求強勁，升規動作積極，包括AWS Trainium 4、Google TPU V9等估計亦將改採M9等級，且預期2027年ASIC成長幅度高於GPU，整體CCL高階產能仍維持供不應求格局。

根據Prismark最新報告，台光電2025年全球CCL市場占有率達16.2%，並由2024年排名第三進步到第一，法人表示，公司將專注在高階產品發展並配合 產能擴充進一步拉大與同業距離，已著手2028年擴產計畫，預計新增180萬張，屆時總產能將突破1,100萬張。