記憶體股獲利暴衝密碼曝光 外資集體點讚南亞科、目標價上看6字頭

台系記憶體大廠南亞科（2408）上周五（10日）法說後，外資圈紛紛按讚，接連調升目標價。其中瑞銀證券由495元上調至555元，調幅12.1%；摩根士丹利（大摩）證券則由550元調高至580元，調幅5.4%。

瑞銀亞太科技研究部門主管高多斯（Nicolas Gaudois）指出，南亞科第2季營運表現亮眼，優於市場共識。展望第3季，預期平均銷售單價（ASP）將季增32%，帶動單季營運持續增長，甚至第4季還將再上層樓。

為反映南亞科第2季業績及瑞銀對位元出貨量與ASP的新假設，高多斯將南亞科 2026、 2027 年的營收預測上調 12% 與 10%，至 3,450 億元與 5,700 億元，並將每股盈餘（EPS）預測上調 18% 與 17%，至 62.35元與 103.66元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻說，南亞科第2季財報表現符合預期，單季EPS高於市場共識約15%。展望第3季，預期定價與獲利能力可望持續向上，第4季有機會延續，因此預估第3季營收將季增至少達 25%。

詹家鴻認為，由於預期 DDR4 將持續嚴重短缺，且南亞科已簽署長期供貨合約（LTA）以支持未來增長，因此預估南亞科2025-2028年EPS年複合成長率（CAGR）將高達216%。

基於未來獲利強勁增長，高多斯給予南亞科「買進」評等，目標價上調至555元；詹家鴻則給予「優於大盤」評級，目標價上調至580元；美銀則建議「買進」、目標價上看660元。