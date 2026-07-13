事欣科營收／6月5.02億元、年增80％ 為75個月新高

工業電腦廠事欣科（4916）公告2026年6月合併營收為5.02億，月增11.3％、年增80.5％，為75個月新高。展望後市，隨著今年第3、4季度進入傳統專案交付旺季，加上美墨生產基地避稅優勢發揮，法人看好事欣科下半年營運將更勝上半年。

累計事欣科今年第2季合併營收13.77億元，季增30.2％、年增76.3％；上半年合併營收24.34億元、年增48.6％。

事欣科表示，6月營收成長的核心動能，來自軍工無人載具核心控制器與低軌衛星關鍵零組件兩大尖端題材密集交貨，受惠全球國防預算激增與衛星加速布建，在手訂單全面大爆發。

值得注意的是，法人指出，隨著事欣科在軍規技術與航太產品的製造實力備受肯定，未來不排除將與核心美系客戶強強聯手，共同爭取國防部高達二千億規模的無人載具採購案。

市場看好若順利成局，事欣科將從既有的零組件供應商，直接躍升為國家級軍工專案的核心戰略夥伴，挹注長期龐大的成長動能。