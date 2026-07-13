大立光獲CPO 訂單 法人估今年EPS上看194.9元

大立光（3008）第2季毛利率49.4%，季持平、年減，年減主因為去年同期高階鏡頭提早拉貨，使其毛利率處於高基期，並因匯兌損失1.6億元，使業外收支僅9.5億元，並且稅率相較市場預期高，因此，每股獲利（EPS）僅35.72元。

分析師指出，大立光在CPO布局方面，目前已取得一名量產導向客戶的正式規格，預計於7月先以FA產品送樣，客戶驗證時間約2~4周，若驗證順利，後續將進入試產、產線認證及量產爬坡；配合自動化pilot line預計於第3季底建置完成，相關營收最快可望於2027年中開始認列。

現階段公司優先聚焦於FA，主要競爭優勢在於高精度對位及自動化製程能力，待FA 完成客戶驗證並建立量產實績後，下一步將朝整合程度與產品價值更高的FAU延伸。

法人機構表示，持續看好大立光營運後市，主要考量第3季受惠美系客戶新機拉貨、可變光圈及高階鏡頭規格升級，預估單季營收季增40%至191.4億元，EPS達54.6元；第4季營運將持續成長，達全年高峰；加上FA試產線將落成，最快將於2027年中貢獻營收，將有助於後市營運中，估今、明營收分別為681.7億元、707.9億元，分別年成長11%、4%，今年EPS為194.9元，明年有望突破200元。