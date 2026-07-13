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AI 三箭齊發需求旺 臻鼎-KY奔漲停

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）營運強勢表態，13日強勢跳空走高，接近10點半進一步鎖上漲停板646元，創下波段新高價。法人看好其全年EPS有機會挑戰15元，中長線獲利動能與評價調升空間值得期待。

臻鼎-KY受惠AI伺服器、光通訊與IC載板「三箭齊發」，今年以來營收逐月刷新歷年同期紀錄。最新公布的6月營收達170.33億元，年增32.8％；累計上半年合併營收達891.59億元，較去年同期成長13.9％，創歷年同期新高，展現強勁的復甦力道。

產業後市方面，臻鼎持續由消費性電子向AI全產業鏈轉型。隨著AI伺服器板（iHDI與HLC）產品陸續轉入量產，今年伺服器與1.6T光模組PCB業務均以「倍增」為目標；臻鼎今年大幅上修資本支出至逾800億元，展現搶攻下一世代AI產品的雄心。

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