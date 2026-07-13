聽新聞
0:00 / 0:00
AI 三箭齊發需求旺 臻鼎-KY奔漲停
全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）營運強勢表態，13日強勢跳空走高，接近10點半進一步鎖上漲停板646元，創下波段新高價。法人看好其全年EPS有機會挑戰15元，中長線獲利動能與評價調升空間值得期待。
臻鼎-KY受惠AI伺服器、光通訊與IC載板「三箭齊發」，今年以來營收逐月刷新歷年同期紀錄。最新公布的6月營收達170.33億元，年增32.8％；累計上半年合併營收達891.59億元，較去年同期成長13.9％，創歷年同期新高，展現強勁的復甦力道。
產業後市方面，臻鼎持續由消費性電子向AI全產業鏈轉型。隨著AI伺服器板（iHDI與HLC）產品陸續轉入量產，今年伺服器與1.6T光模組PCB業務均以「倍增」為目標；臻鼎今年大幅上修資本支出至逾800億元，展現搶攻下一世代AI產品的雄心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。