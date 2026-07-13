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載板回溫需求緊 南電跳空開高亮紅燈
IC載板大廠南電（8046）13日跳空開高，一路震盪走升至10點半左右亮起紅燈，盤中上漲120元或9.88％，鎖死在1,335元，股價相當強勢。
南電受惠消費性電子回溫與網通基礎建設需求帶動，今年營收展現強勁復甦力道。最新公布的6月營收更達46.84億元，年增率高達50.03％，累計營運表現亮眼，創下近三年半以來的營收新高。
產業後市方面，隨著AI與高效能運算（HPC）持續普及，市場對高階ABF載板需求持穩。法人指出，材料成本上升與供給受限反而有助於維持高階產品價格。南電持續深化與美系主要客戶的ASIC（特殊應用晶片）專案合作，預計下半年將成為其第二供應來源。此外，公司規劃於今年下半年開出先進產品新產能，可望引領出貨量進一步衝高。
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