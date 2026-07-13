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大聯大業績大幅超標 盤中股價衝上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
大聯大董事長黃偉祥。圖／聯合報系資料照片
大聯大董事長黃偉祥。圖／聯合報系資料照片

半導體通路大廠大聯大（3702）第2季業績表現亮眼，營收結果比財測區間高標大幅超過千億元之上，13日盤中股價攻上漲停。

大聯大6月合併營收為1,929.16億元，月增39.7％、年增131.8％，繼今年3月之後，再度刷新單月業績紀錄。其第2季合併營收為4,582.78億元，季增44.8％、年增82.9％，大幅超過財測區間3,300億元至3,500億元的高標，連兩季創新高，累計上半年合併營收為7,747.78億元，年增55.1％，更已超越去年前三季的累計營收表現。

大聯大提到，隨著全球科技產業與能源基礎設施擴建、企業資本支出保持增長軌道，帶動半導體與電子零組件的廣泛升級週期。除了電源管理、伺服器、網通設備、儲能系統及高密度連接元件展現強勁拉貨動能，車用電子與工業控制需求穩步推進，此外，智慧倉儲管理與資訊系統整合等高附加價值服務的需求也同步擴增。

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