大立光奪首張CPO訂單 外資目標價上看5,150元、一開盤就漲停鎖死

大立光（3008）上周法說會報佳音，上半年稅後純益107.93億元，年增44%，每股純益82.35元，董事長林恩平證實，共同封裝光學（CPO）新事業首張訂單到手，外資將目標價喊到5,150元，台股13日在颱風假後開盤，大立光跳空以漲停4,345元開出後鎖死，收復5日線。

大立光公布第2季毛利率49.4%，稅後純益46.69億元，雖季減23.7%，但較去年同期大增3.5倍，為近四年同期最佳，每股純益35.72元；累計今年上半年稅後純益107.93億元，每股純益82.35元。

針對本季營運展望，董事長林恩平表示，7月拉貨動能比6月好一點，8月比7月好，第3季季產能利用率將滿載。

法人關注CPO的布局，林恩平證實首張CPO訂單到手，已有一家客戶期望光纖陣列（FA）量產訂單，預計7月送樣，客戶將以最快速度認證，此外，還有其他客戶針對下世代產品做概念驗證（POC）中；林恩平強調，預計第3季底完成CPO試產線，最快明年中量產，貢獻營收。